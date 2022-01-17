طريقة عمل البيتزا الإيطالية في المنزل مثل المطاعم الشهيرة

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عمر شويل - جدة نعلن لكم طريقة عمل البيتزا الإيطالية في المنزل والتي يمكن إعدادها بكل سهولة وبطعم مثل المطاعم الشهيرة والتي يحبها الكثيرين، حيث تعد من المأكولات الأكثر حبا عند الأشخاص والتي يفضلها الكثير من الأفراد، حيث تمتاز بطعمها الرائع، وشكلها المميز، والتي يفضلها الكبار والصغار من الرجال والنساء، حيث يسهل تجهيزها ومكوناتها موجودة داخل المطبخ، وتختلف حسب الطعم والنكهات المختلفة ولكن بالنهاية تبدوا لها عجينة رئيسية مع اختلاف الإضافات الخارجية، وبما إن البيتزا مرتبطة ارتباطا وثيقا مع المطبخ الإيطالي والذي يبدع في فن صنع البيتزا بمكوناتها المختلفة والرائعة.

طريقة عمل البيتزا الإيطالية في المنزل

وبما أن البيتزا تعد من المأكولات التي لها شهرة كبيرة ويحبها الكثيرين فيقومون بتناولها في المطاعم، ورغم أن هناك العديد من المطاعم المتخصصة في إعدادها، ولكن ذلك قد يكلفهم الكثير من الأموال ولذلك فيمكن أن يتم إعدادها في المنزل لتوفير الأموال بالإضافة إلى ضمان نظافة المكونات التي يتم استخدامها، خاصة في الفترة الحالية والتي يرغب الكثيرين في صنع الطعام بالمنزل.

مكونات عجينة البيتزا الإيطالية

عندنا تريد أن تصنع بيتزا إيطالية ذات مذاق جميل عليك بتحضير بعض المكونات التي نحتاج إليها من أجل التحضير، واليكم المكونات التي نحتاج إليها، وهي كالآتي:

4 أكواب من الدقيق المطحون.

رشة ملح خفيفة.

واحد ملعقة سكر كبيرة.

1/2 كوب من زيت الزيتون.

ملعقة سكر كبيرة.

واحد كوب من الحليب الدافئ.

طريقة تحضير عجينة البيتزا الإيطالية

نبدأ بتجهيز الخميرة، حيث نقوم بذوبان الخميرة في الماء الدافئ مع إضافة ملعقة السكر ونقوم بتقليبه، ثم نتركها بعض الوقت حتى يتم التفاعل بينهم، ثم تأتى بزيت الزيتون والدقيق المطحون.

ونقوم بعملية العجن، حيث يتم عجن جميع المكونات مع بعضها البعض ويتسمر العجن لمدة تتراوح بين 5 دقائق أو أكثر حتى نحصل على القوام المماثل، ثم نقوم بعمل دورات من العجينة، ونتركها تأخذ قسط من الوقت حتى ترتاح العجينة، ثم نقوم بفرد طبقة من العجينة في الصينية المخصص للبيتزا ثم نضع عليها المكونات فوق العجينة، بشكل مناسب بعد أن قمنا بتقطيع المكونات دوائر.

ثم نقوم بوضع القليل من الزعتر والفلفل على البيتزا الإيطالية، وأخيرا نضعها داخل الفرن تستوى ونتركها في الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تمام الطهي، ثم نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة أو باردة حسب رغبة الشخص.