نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة ناجحة وسريعة أعملي مربي البلح على أصولها بألذ وأحلي طعم بأقل تكلفة في المقال التالي
تعتبر المربي من أنواع الملعبات التي تنتشر علي في كل بلاد العالم حيث أن جميع الأشخاص وخاصة صغار السن يعشقون تناولها بكثرة ويحبون تناول المربي في وجبة الإفطار وعادة يقومون بحشوها في سندوتشات، حيث يوجد العديد من أنواع المربى ومنها مربى البلح ومربي المشمش والتين والفروالة وغير ذلك الكثير فالنكهة أو الطعم الذي يفضل تناول الكثير من الناس هو البلح، فهي قد تتميز بمذاق رائع وجميل وغالبا نجد عدد كبير من الناس يفضلون شراء المربى جاهزة من المحلات لأن يوجد عدد كبير من السيدات يجدون صعوبة في عمل المربى في المنزل، ونجد عدد آخر منهم يقومون بالبحث عن طريقة تحضير المربى في البيت.
مكونات مربى البلح
- كيلو من البلح.
- إثنان عود من القرفة.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- كمية مناسبة من السكر.
طريقة عمل مربي البلح
- نقوم بتجهيز إناء كبير ونضع به كيلو من البلح بشرط أن يتم غسله بإستخدام الماء وقومي بإزالة النواة منها ونضع البلح في هذا الإناء ونضيف إليه كمية مناسبة من السكر ونقوم بوضع غطاء عليه.
- ونترك البلح مع السكر بهذه الطريقة لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي نضع الإناء على النار وتكون النار مرتفعة ويتم تقليبهم مع بعض بإستخدام ملعقة خشبية ونستمر في التقليب حتى يتم ذوبان السكر.
- وبعد ذلك يتم إضافة إثنان عود من القرفة ثم نقوم بتهدئة النار قليلا وبعد مرور خمس دقائق يتم وضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- وقومي بالتقليب المستمر لهذه المكونات مع بعضها ونتركه حتى أن يغلى بطريقة جيدة ويتم تركهم على النار لمدة سبع دقائق تقريبا ثم نقوم برفع الإناء من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما.
- وبعد أن يبرد خليط المربى تماما نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به هذا الخليط وقومي بتشغيل الخلاط حتى نحصل على خليط ناعم ثم يتم تجهيز برطمان زجاجي نظيف، وبشرط أن يكون جاف ولا يوجد به نقطة ماء ونضع المربى في البرطمان ويتم تغطيته ونتركها في الثلاجه ويمكننا تناولها في أي وقت من الأوقات.
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