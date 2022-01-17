بطريقة ناجحة وسريعة أعملي مربي البلح على أصولها بألذ وأحلي طعم بأقل تكلفة

تعتبر المربي من أنواع الملعبات التي تنتشر علي في كل بلاد العالم حيث أن جميع الأشخاص وخاصة صغار السن يعشقون تناولها بكثرة ويحبون تناول المربي في وجبة الإفطار وعادة يقومون بحشوها في سندوتشات، حيث يوجد العديد من أنواع المربى ومنها مربى البلح ومربي المشمش والتين والفروالة وغير ذلك الكثير فالنكهة أو الطعم الذي يفضل تناول الكثير من الناس هو البلح، فهي قد تتميز بمذاق رائع وجميل وغالبا نجد عدد كبير من الناس يفضلون شراء المربى جاهزة من المحلات لأن يوجد عدد كبير من السيدات يجدون صعوبة في عمل المربى في المنزل، ونجد عدد آخر منهم يقومون بالبحث عن طريقة تحضير المربى في البيت.

مكونات مربى البلح

كيلو من البلح.

إثنان عود من القرفة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

كمية مناسبة من السكر.

طريقة عمل مربي البلح