نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكاتشب في المنزل ولا حاجة لشراءه من الخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعلن لكم طريقة عمل الكاتشب في المنزل والحصول على طعم مماثل مما يتم شراءه من الخارج ويكون أكثر صحة ونظافة من الذي يتم شراء الجاهز، حيث يعد من الإضافات التي توضع مع الأكل، والتي لا غنى لها في أي منزل مع الكثير من الأكلات مثل البيتزا وغيرها من الأكلات الأخرى، ويعتمد الكثيرين على شراءه الجاهز والذي يصنع من معجون الطماطم وليس من طماطم طازجة، فنجد هذا المعجون مادة كيميائية ضارة على المدى التراكمي لجسم الإنسان، فنجد في زجاجة الكاتشب الواحدة نسبة عالية من السكر الصناعي وهو ضار على صحة الإنسان، فهو المسبب لأمراض القلب والسكري وأيضاً يكون من ضمن مكوناته الصوديوم، يقلل من كفاءة الكليتين، لأنه يزيد من انحباس الماء داخل جسم الإنسان.

طريقة عمل الكاتشب في المنزل



ولكي يستطيع الجميع إعداد الكاتشب في المنزل بكل سهولة ومن خلال منتجات صحية وطبيعية بالكامل والحصول على أفضل مذاق ويكون أكثر نظافة وصحي أكثر، يجب أن يتم تجهيز المقادير التالية.

المقادير:

5 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

3 ملاعق من السكر.

3 ملعقة ملح.

1/4 كوب من الماء.

1/2 كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة ونصف من الثوم المفروم.

ملعقة ونصف من النشا.

1/2 ملعقة صغيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الفلفل الحار

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون.

طريقة التحضير:

يتم وضع المقادير التي ذكرناها معاً داخل إناء مع بعضهم وتقلب جيداً ثم توضع على النار، حتى الغليان، ثم يرفع من على النار حتى يبرد ثم ضعيه في زجاجة، ويتم تخذينه حتى يتم استخدامه مع الطعام.

طريقة تحضير الكاتشب في المنزل بعصير الطماطم وليس معجون الطماطم

ونعلن لكم طريقة أخرى يمكن من خلالها تحضير الكاتشب عبر عصير الطماطم الطبيعي وليس معجون الطماطم وذلك ليكون أكثر فائدة ومن منتجات طبيعية بالكامل.

المقادير:

كوب كبير من عصير الطماطم.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح/النشا/الدقيق/الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

رشة من الملح/الفلفل/الكمون.

طريقة التحضير:

ضعي في البداية عصير الطماطم على النار ثم أتركيه حتى تمام الغليان، ثم ضعي باقي المكونات وقلبي لمدة 5 دقائق، بعد ذلك يتم رفعه من على النار واتركيه ليبرد ثم ضعيه في الزجاجة المخصصة للكاتشب.