بعجينة مظبوطة وطرية أعملي العيش البلدي والشامي بطريقة مميزة ومنفوخة بطعم زي المخابز

الخبز البلدى من اهم واكثر المخبوزات التى نستخدمها يوميآ ولاغنى عنه فى المنزل، ومنا من يفضل أكل الخبز البلدى مع الخضروات عن الارز، وكثيرآ منا يفضله فى عمل السندوتشات عن الخبز الشامى او الفينو، لذلك نقدم اليكم اليوم وصفة سهلة وبخطوات بسيطة يسهل على كل ام تنفيذها فى المنزل.

طريقة عمل العيش البلدي

المكونات

١كيلو من الدقيق الابيض.

١كوب من الدقيق الاسمر.

معلقة كبيرة من العجينة.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة كبيرة من الزيت.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجه.

الطريقة

فى وعاء كبير نضع الدقيق الابيض المنخول مع الدقيق الاسمر.

نضف اليه الملح والخميرة ومعلقة الزيت ونخلطهم جيدآ.

نقوم بأضافة الماء تدريجيآ مع العجن المستمر حتى تصبح عجينة متماسكة.

نقوم بتغطية العجين وتركة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

تقطع العجينة على شكل كور كبيرة ثم نتركها جانبآ حوالى ساعة ونصف حتى تتخمر جيدآ.

تقسم العجينة الى كرات صغيرة ثم نقوم بفردها بالنشابة حتى تصبح رقيقة.

نضع العجينة المفرودة فى صاج الفرن المدهون بقليل من الزيت.

ندخل الصاج فى الفرن التى تم تسخينه من قبل، ونضعه على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٠دقائق حتى يتم تسويتة.

طريقة عمل العيش الشامى

المكونات

نصف كيلو من الدقيق الابيض.

معلقة كبيرة من اللبن البودره.

معلقة كبيرة من السكر.

ذرة ملح.

ماء دافئ للعجن.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

حبة البركة للوجه حسب الرغبة.

الطريقة