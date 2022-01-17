أعملي النجرسكو بقطع الفراخ وصوص البشاميل الرهيب بخلطة وتتبيلة وطعم أول مرة تدوقيها

تعد النجرسكو من اطيب واجمل انواع المكرونات المعروفة، التى تتميز بالطعم الرائع والمذاق الطيب، يفضلها الكبار والصغارويستمتعون بمذاق الجبنة بداخلها، تقدم ساخنة لانها تحتوى على مجموعة من الجبن الذائبة بداخلها، تفضل ان تحضر بالمكرونة الاسباجتى اوالشرائط العريضة، واليوم نقدم لكم وصفة المكرونة النجرسكوا بقطع الدجاج والجبنة الموتزاريلا.

مكونات عمل النجرسكو

١ كيلو من المكرونة الشرائط او النوع المفضل لديكم حسب الرغبة.

جبنة موتزاريلا او خليط من انواع الجبن المفضلة لديكم.

ماء للسلق.

كمية من الدجاج المقطع الى مكعبات صغيرة.

مكونات البشاميل

٦معالق كبيرة من الدقيق الابيض.

٣معالق كبيرة ذبدة.

٢معلقة كبيرة زيت.

مكعب مرقة دجاج.

ملح وفلفل ابيض.

٤اكواب من الحليب السائل.

طريقة التحضير

فى الخلاط الكهربائى نضع الحليب مع الدقيق الابيض ونخفقهم جيدآ.

فى قدر على النار نضع الذبدة مع الزيت.

ثم نضع عليهم خليط الدقيق مع اللبن ونقوم بتقليبهم بالمضرب اليدوى حتى لا يتكاتل الخليط.

نضف اليهم الملح والفلفل الابيض ومكعب مرقة الدجاج.

نستمر فى التقليب حتى يصل يصبح متجانسآ تمامآ.

يفرغ فى وعاء اخر ويترك حتى يهدئ قليلا ويصبح جاهزآ للاستخدام.

طريقة تحضير قطع الدجاج للحشو

فى وعاء على النار نضع القليل من الزيت.

نضع علية قطع الدجاج ونقلب جيدآ حتى يتغير لونها.

نضف إليها ذرة ملح مع الفلفل الابيض ثم نضع معها ربع كوب من الماء.

نقوم بتغطيتها لمدة ٥دقائق.

نتركها جانبآ حتى تبرد ثم نستخدمها فى حشوة النجرسكو.

طريقة عمل النجرسكو