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عمر شويل - جدة بأبسط المقادير أعملي القرص الفلاحي بالسمسم والسكر بطعم طري ولذيذ زي المحلات - ثقفني
القرص تعد من أكثر أنواع المخبوزات التي يزداد الطلب عليها ويرغب الكل في تناولها وبالتحديد في فصل الشتاء لأن في التوقيت يحتاج الكثير إلى تناول أي نوع من المعجنات أو المخبوزات، حيث يوجد الكثير من الأنواع ولكن الذي يتم تناولها بكثرة في أي وقت من الاوقات هي القرص فيمكن تقديمها في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب أو الشاي.
مكونات القرص بالسمسم والسكر
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب كبير من السمنة.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.
- كوب كبير ونصف من الماء الدافئ للعجن.
طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كيلو من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر وملعقتان كبيرتان من السكر ويتم تقليبهم مع بعض.
- ثم نحضر وعاء آخر ونضع به نصف كمية خليط الدقيق ونضيف إليه كوبان كبيران من الماء الدافئ وملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية ونقوم بعجن كل المكونات مع بعضها بشكل للحصول على عجينة متجانسة.
- ويتم تغطيتها ووضعها في مكان دافئ حتى يتم تخميرها وبعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من خليط الدقيق على هذه الخميرة ونبدأ في عجنهم مع بعض ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونصف كوب كبير من السمنة ونصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- وقومي بالإستمرار في العجن بشكل جيد حتي تتماسك العجينة ثم نحضر صينية كبيرة ويتم دهنها بالزيت ونقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم ونضعها في الصينية ويتم تغطيتهم ونتركهم قليلا حتي تختمر.
- ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وبعد ذلك نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر في كل كرة من هذه الكرات ويتم تكويرها مرة أخرى ثم يتم الضغط عليها قليلا ونضيف رشة من السمسم عليها.
- ونضع هذه الصينية في الفرن ونتركها حتى تكون باللون الذهبى ويتم إخراجها من الفرن وعندما تبرد يمكننا تناولها.
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