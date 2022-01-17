بأبسط المقادير أعملي القرص الفلاحي بالسمسم والسكر بطعم طري ولذيذ زي المحلات

القرص تعد من أكثر أنواع المخبوزات التي يزداد الطلب عليها ويرغب الكل في تناولها وبالتحديد في فصل الشتاء لأن في التوقيت يحتاج الكثير إلى تناول أي نوع من المعجنات أو المخبوزات، حيث يوجد الكثير من الأنواع ولكن الذي يتم تناولها بكثرة في أي وقت من الاوقات هي القرص فيمكن تقديمها في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب أو الشاي.

مكونات القرص بالسمسم والسكر

كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

نصف كوب كبير من السمنة.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

كوب كبير ونصف من الماء الدافئ للعجن.

طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر