أعملي الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله بطريقة فرد سريعة ومورقة توريق بمقادير مظبوطة وطعم لذيذ

يعتبر الفطير المشلتت من أجمل أنواع الفطير الذي يعشقه الكثير من الناس ويمكن تناوله في أي وجبة من الوجبات اليوميه وعادة يتم تقديمه بجانب الطبق من الجبنة أو العسل أو المش، حيث أن الفطير المشلتت يتميز بطعم لذيذ وجميل ويكون طري ومورق وغالبا نجد عدد كبير من الناس يفضلون شراء الفطير المشلتت من المخابز، وتعتقد جميع السيدات بوجود صعوبة في عمل هذا الفطير في المنزل.

مكونات الفطير المشلتت

كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف كوب كبير من السمنة أو الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الزبدة.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من القشطة.

طريقة عمل الفطير المشلتت