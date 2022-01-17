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عمر شويل - جدة أعملي الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله بطريقة فرد سريعة ومورقة توريق بمقادير مظبوطة وطعم لذيذ - ثقفني
يعتبر الفطير المشلتت من أجمل أنواع الفطير الذي يعشقه الكثير من الناس ويمكن تناوله في أي وجبة من الوجبات اليوميه وعادة يتم تقديمه بجانب الطبق من الجبنة أو العسل أو المش، حيث أن الفطير المشلتت يتميز بطعم لذيذ وجميل ويكون طري ومورق وغالبا نجد عدد كبير من الناس يفضلون شراء الفطير المشلتت من المخابز، وتعتقد جميع السيدات بوجود صعوبة في عمل هذا الفطير في المنزل.
مكونات الفطير المشلتت
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف كوب كبير من السمنة أو الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من الزبدة.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.
- كمية مناسبة من القشطة.
طريقة عمل الفطير المشلتت
- نقوم بتجهيز طبق كبير ونضع به كيلو من الدقيق الأبيض ثم نضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر ويتم تقليبهم مع بعض بشكل جيد.
- وبعد ذلك يتم إضافه نصف كوب كبير من السمنة أو الزيت النباتي وقومي بعجن كل المكونات مع بعضها ونضع كمية مناسبة من الماء الدافئ مع الإستمرار في العجن للحصول على عجينة طرية ومتماسكة ثم نضع الغطاء على هذه العجينة ونتركها جانبا حتى ترتاح لمده ربع أو نصف ساعة.
- بعد مرور هذه المدة يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجه مئوية ونحضر صينية كبيرة ويتم دهنها بكمية من الزبدة و نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ونتركها حتى ترتاح أيضا.
- ثم نقوم بفرد هذه الكرات على شكل دائرة كبيرة ويكون سمكها رقيق جدا ونضع هذه الرقائق فوق بعضها بشرط أن يتم دهن كمية مناسبة من الزبدة بين كل طبقه وآخرى، ويتم تكويرها مرة آخرى ونضعهم في الصينية ومن الممكن أن نقوم بعمل الفطيرة من خلال ثلاث طبقات من العجينة التي تم فردها.
- وعند وضع الفطيرة في الصينية يتم فردها قليلا ونقوم بدهنها بملعقتين كبيرتين من القشطة ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى تكون باللون الذهبي ثم يتم إخراجها وتناولها مباشرة.
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