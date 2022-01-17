نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة الثوم والخل أعملي سلطة البابا غنوج بالطحينة بقوام ومذاق لذيذ مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد أنواع كثيرة ومتعددة من السلطات ومن أحلى أنواعها سلطة الطحينة وسلطة البابا غنوج وغير ذلك الكثير ولكن التي يتم تناولها بكثرة من قبل جميع الأشخاص سواء الكبار أو الصغار في سلطة البابا غنوج، حيث أنها تتميز بطعم جميل ورائع ومن الممكن أن يتم تناولها بجانب العديد من الأكلات وبالتحديد الأكلات الشعبية مثل الفول والطعمية والبطاطس المقليه، والمكون الأساسي في هذه السلطة الباذنجان.

مكونات سلطة البابا غنوج

ثمرتان من الباذنجان.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثمرتان من الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الطحينة.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والكمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

يتم تجهيز الباذنجان ونقوم بغسله بالماء ونقوم بتقطيعه إلى نصفين أو على شكل شرائح ونحضر صينية وقومي بتشغيل الفرن والشواية على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونضع الباذنجان في الصينية ونضعها في الفرن حتي يتغير لونه.

وبعد ذلك يتم إخراجه ونتركه قليلا حتى يبرد ونقوم بتقشيره ووضعه في طبق مناسب ويتم هرسه ونضيف اليه ثلاث ملاعق كبيره الحجم من عصير الليمون ونضع ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ويتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الطحينة وقومي بوضع ثمرتان من الطماطم ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيره الحجم ونضيف كمية من البقدونس المفروم ناعم وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

وقومي بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الاسود والكمون ونضع أيضا نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة وفي النهاية نضيف ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو

لزيت النباتي ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد ثم نحضر طبق مناسب للتقديم ونضع به سلطة البابا غنوج ويتم تقديمه مباش