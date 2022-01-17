بكوب دقيق وحليب أصنعي كيك الفانيليا اليومي بمقادير اقتصادية وطعم هش ولذيذ للفطار

يعد الكيك من أهم واحلى والذ الحلويات المحببة للكبار والصغار، وتعتبر من أخف الوجبات الغذائية على الفطور والعشاء مع الشاي أو الحليب، ويمكن أيضا تحضيرها كأفكار للأطفال في المدارس لتمنحهم الطاقة والحيوية وقت المدرسة، وتعد أيضا في المناسبات مثل الأفراح وأعياد الميلاد، ويمكن تحضيرها بطرق كثيرة مختلفة، وتحرص الأمهات على إعدادها بالمنزل بأقل التكاليف وأكثر أمانا ونظافة، سوف نقوم بتحضير كيك الفانيليا بطرق عديدة وبسيطة وبكل سهولة.

يوجد انواع مختلفة ومتعددة من الكبكة، ولكنها تختلف في طرق تجهيزها من شكل لاخر، ولكن الاكثر شعبية والتي نحبها كثيرًا، ويتم تحضيرها بشكل مستمر في كل منزل حتى وتصبح افضل وجبة افطار يمكن أن تقدم للاطفال أو حتى الكبار هي كيكة الفانليا البسيطة السادة بدون اي حشو أو تزين، ومن خلالنا الان يمكنكم معرفة خطوات تحضيرها بكل سهولة.

طريقة تحضير كيك الفانيليا بالحليب

من ألذ أنواع الكيك هو كيك الفانيليا بالحليب فهو من أسهل طرق الكيك في تحضيره ومكوناته فهو لذيذ ومتميز بجانب الشاي واللبن، فيمكن لست المنزل أن تقوم بعمله في أي وقت وبدون مجهود فقط عند إتباع الخطوات الموضحة في الأسفل، فيمكن عمل ألذ كيكة فانيليا بالحليب بطعم هش وخفيف إليكي مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها بالخطوات.

المقادير

٢ كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

كوب حليب.

كوب سكر ناعم.

فانيليا.

٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب زيت ذرة.

طريقة التحضير

في الخلاط أو في وعاء وباستخدام المضرب الكهربائي نقوم بوضع الزيت والسكر ونخفق جيدا حتى ذوبان السكر.

ثم نقوم بوضع البيض والفانيليا ونخفق مرة أخرى ثم نقوم بإضافة الحليب ونخفق جيدا.

في وعاء نضع نضع المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلب.

نضع المكونات السائلة على الجافة ونخفق جيدا حتى نصل إلى القوام المطلوب.

في صينية مدهونة نضع خليط الكيك وندخله الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة وبعد ذلك نقوم بتهدئة الفرن لدرجة حرارة ١٨٠ حتى تستوى الكبد وتاخد لون ذهبي.

طريقة أخري لتحضير كيك الفانيليا ” طريقة الكب كيك”

المقادير

٣ أكواب دقيق متعدد الاستخدامات.

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف حليب.

٣ بيضات.

فانيليا.

رشة ملح.

نصف كوب زيت او زبدة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير