استعيدي شبابك بمكون معجزة لشد تجاعيد الوجه وإزالة الترهلات بلا رجعة من أول أستخدام

تعتبر التجاعيد من الأسباب التى تؤذي البشرة وتسبب عامل نفسي سيء للمرأة، ولأن المرأة تعشق الاهتمام بنفسها، وانا جمال البشرة ورونقها من اسرار جمالها فيجب على الأنثى الاهتمام ببشرتها، بالترطيب وعمل الوصفات الطبيعية التى تحافظ على نضارة البشرة وعدم إظهار التجاعيد بها.

أسباب ظهور التجاعيد

أولاً: ظهور علامات تقدم العمر تحتاج المرأة لعلاج التجاعيد الظاهرة بالوجه والرقبة.

ثانياً: إهمال الترطيب الكافي للبشرة.

ثالثاً: عدم شرب الماء الكافي هو العامل الأساسي لظهور التجاعيد.

رابعاً: التدخين إذا كانت المرأة مدخنة.

خامساً: الوضعيات الخاطئة أثناء النوم.

سادساً: اتباع نظام غذائي غير سليم.

طرق الوقاية من التجاعيد

يجب على المرأة استخدام طرق الوقاية الصحية بالمستحضرات التجميلية أو بالوصفات المنزلية للحصول على بشرة مشرقة وأكثر نضارة وخالية من التجاعيد.

الترطيب اليومى هو عامل أساسي فى محاربة التجاعيد وسلاح ضد المؤثرات السلبية على البشرة.

البشرة تحتاج إلى ترطيب داخلي وهو يرجع إلى شرب الماء الكافي للحصول على بشرة صحية خالية من التجاعيد، وترطيب خارجى وهو عبارة عن كريمات الترطيب اليومية بمكوناتها الطبية والصحية تقي البشرة من التجاعيد.

عمل نظام صحي متوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم، ويجب أن يحتوى النظام على مضادات الأكسدة مثل زيت السمك وكبد الحوت الأوميجا 3 وفيتامين( ه‍ ) الذي يحافظ على البشرة ونضارتها.

يجب استخدام كريمات واقية للشمس للحفاظ على البشرة من التصرفات والعوامل المؤثرة على البشرة من أشعة الشمس.

طرق علاج التجاعيد

اليكم بعض الوصفات والماسكات لعلاج التجاعيد.

قناع بياض البيض

يعرف بياض البيض بقدرته على شد البشرة وإزالة التجاعيد منها فيمكن عمل القناع بطريقتين وهما:-

أولاً: بخلط بياض البيض بالنشا والحصول على قوام كريمى ويوضع على الوجه والرقبة لمدة ١٥ دقيقة ويشطف جيدا بغسول مناسب لنوع البشرة وتجفف جدا وترطب البشرة بكريم مرطب مناسب.

ثانياً: بخلط بياض البيض مع الفازلين والخميرة، وتعتبر الخميرة من العوامل المساعدة في تفتيح البشرة ونضارتها، تخلط المكونات حتى نحصل على قوام مناسب يوضع على البشرة لمدة ١٥ دقيقة ثم يشطف بالماء جيدا.

قناع الليمون والزبادى