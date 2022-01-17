“الثلاثية” طريقة عمل كيكة الثلاث طبقات .. كيك الباندا الباردة الشهية حلوى منعشة

كيكة الباندا من أنواع الكيك المميز المختلفة بالإضافة لكونها من الكيك البارد الذي يناسب كثيرًا العزومات والمناسبات الهامة، حيث أنها عبارة عن ثلاث طبقات مختلفة هم بسكويت ومهلبية وجناش شيكولاتة، مع العلم أنه بسيط التحضير وليس معقدًا كما يعتقد الكثير وفيما يلي نعرفكم على طريقة عمل كيكة الباندا اللذيذة.

طريقة عمل كيكة الثلاث طبقات الباندا

نظرًا لأنها كيكة متعددة الطبقات فهناك مكونات مخصصة لكل طبقة كالآتي:

طبقة جناش الشيكولاتة

نصف كوب قطع شيكولاتة.

نصف كوب لبن.

ملعقة زبدة.

طبقة المهلبية

نصف كأس سكر.

ملعقة بحجم كبير زبدة.

ثلاث كؤوس كاملة حليب.

ملعقة فانيليا بحجم صغير.

ثلاث ملاعق بحجم كبير دقيق.

أربع ملاعق بحجم كبير نشا.

طبقة البسكويت

أربع ملاعق بحجم كبير زبدة لينة.

ثلاث إلى أربع عبوات بسكويت سادة.

نصف كأس ماء.

ثلاث ملاعق بحجم كبير كاكاو بودرة.

أربع ملاعق سكر بحجم كبير.

طبقة الكريم شانتيه

ملعقة حجمها كبير بودرة كريم الشانتيه.

نصف كوب حليب بدرجة حرارة باردة.

طريقة عمل كيكة الباندا