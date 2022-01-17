نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الثلاثية” طريقة عمل كيكة الثلاث طبقات .. كيك الباندا الباردة الشهية حلوى منعشة في المقال التالي
عمر شويل - جدة "الثلاثية" طريقة عمل كيكة الثلاث طبقات .. كيك الباندا الباردة الشهية حلوى منعشة - ثقفني
كيكة الباندا من أنواع الكيك المميز المختلفة بالإضافة لكونها من الكيك البارد الذي يناسب كثيرًا العزومات والمناسبات الهامة، حيث أنها عبارة عن ثلاث طبقات مختلفة هم بسكويت ومهلبية وجناش شيكولاتة، مع العلم أنه بسيط التحضير وليس معقدًا كما يعتقد الكثير وفيما يلي نعرفكم على طريقة عمل كيكة الباندا اللذيذة.
طريقة عمل كيكة الثلاث طبقات الباندا
نظرًا لأنها كيكة متعددة الطبقات فهناك مكونات مخصصة لكل طبقة كالآتي:
طبقة جناش الشيكولاتة
- نصف كوب قطع شيكولاتة.
- نصف كوب لبن.
- ملعقة زبدة.
طبقة المهلبية
- نصف كأس سكر.
- ملعقة بحجم كبير زبدة.
- ثلاث كؤوس كاملة حليب.
- ملعقة فانيليا بحجم صغير.
- ثلاث ملاعق بحجم كبير دقيق.
- أربع ملاعق بحجم كبير نشا.
طبقة البسكويت
- أربع ملاعق بحجم كبير زبدة لينة.
- ثلاث إلى أربع عبوات بسكويت سادة.
- نصف كأس ماء.
- ثلاث ملاعق بحجم كبير كاكاو بودرة.
- أربع ملاعق سكر بحجم كبير.
طبقة الكريم شانتيه
- ملعقة حجمها كبير بودرة كريم الشانتيه.
- نصف كوب حليب بدرجة حرارة باردة.
طريقة عمل كيكة الباندا
- نجهز طبقة البسكويت بتكسير البسكويت جيدًا حتى يصبح ناعمًا ويتم وضعه في الصينية.
- نخلط الكاكاو من مقدار السكر والزبدة ونصف الكمية من الماء والتقليب على النار لأقل من خمس دقائق.
- بعدما تقل حرارتها يضاف المزيج على البسكويت ونمزجهما سويًا ومن ثم تسوية الشكل جيدًا في قاعدة الصينية ونقلها للثلاجة.
- نحضر طبقة المهلبية بإضافة الحليب في وعاء مناسب مضاف له كافة المكونات والتقليب باستمرار على النار لكي تذوب المقادير معًا ويرفع المزيج عن النار ويضاف لطبقة البسكويت.
- ونعيد الصينية للثلاجة مرة أخرى.
- نجهز طبقة الكريم شانتيه حيث نخلط بودرة الكريم شانتيه مع الحليب بالمضرب اليدوي حتى تصير جاهزة.
- ونخرج الصينية من الثلاجة لوضع طبقة الكريم شانتيه بشكل مستوي ونعيدها من جديد للثلاجة.
- والآن للطبقة الأخيرة وهي جانش الشيكولاتة حيث نخلط الحليب والشيكولاتة والزبدة معًا في نفس الوعاء على النار حتى تذوب الشيكولاتة مع الحليب.
- نرفع الوعاء بعيدًا عن النار لكي يهدأ.
- ومن ثم تخرج الصينية ونصب على كيكة الباندا جانش الشيكولاتة.
- وتوضع الصينية لثلاث ساعات لكي تبرد.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ