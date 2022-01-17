حيلة صينية لتخسيس الكرش والجناب والتخلص من الترهلات الزائدة

عرفت الصين بأن لها أكثر من حيلة صينية لتخسيس الكرش والجناب، وهذا بسبب ما تحمله الصين من وصفات شعبية والطب البديل من قدرات على إنقاص الوزن بالدرجة المطلوبة، وبدون أي نظام غذائي متعب أو حتى تمارين شاقة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول الحيل الصينية لتخسيس الكرش والجناب تابع هذا المقال.

حيلة صينية لتخسيس الكرش والجناب

تتمثل الحيلة الصينية لتخسيس الكرش والجناب على الاعتماد على بعض الخطوات التي بدورها ستساعدك على التخسيس، وتلك الخطوات ليست صعبة أو مستحيلة أنها خطوات بسيطة، وتنجح في أسبوع تقريبًا، وهذا بسبب ما تحمله تلك الحيل من فوائد للجسم بشكل عام من نشاط، وتتمثل تلك الحيل في النقاط التالية:

نقوم بشرب عصير ملئ بالبروتين والألياف لكن بدون سكر.

نقوم بإضافة القرفة إلى الوجبات الغنية بالكربوهيدرات وهذا بهدف توازن السكر في الدم.

أن تتمرن على معدة فارغة.

أن نقلل من تناول السعرات الحرارية قبل النوم، وهذا عندما يكون التمثيل الغذائي في الجسم أقل.

التركيز على اكتساب كتلة عضلية خالية من الدهون، وهذا عن طريقة تناول من ٢٠ إلى ٣٠ جرام من البروتين في جميع الوجبات الرئيسية.

أن نتناول النعناع بعد الوجبات من أجل الإحساس بالشبع.

تناول العديد من الدهون الصحية مثل بذور الشيا والسلمون البري والأفوكادو بكميات تتناسب مع جسمك.

اتباع نظام غذائي متوازن، مما ينتج عن ذلك خفض الأنسولين في الجسم.

تناول الزبادي كل يوم من أجل زيادة البكتريا الصحية في جسمك.

أشرب المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات ونكهات طبيعية أقل في التأثير.

تناول كميات أصغر من الوجبات، وهو ما يقلل من عصر الهضم والانتفاخ.

الشاي الأخضر للتخسيس

الشاي الأخضر من المشروبات الصينية التي لها تأثير كبير في خسارة الوزن، وخاصة على البطن، وهو مشروب صحي للغاية، وهذا بسبب احتواءه على الكثير من مضادات الأكسدة التي تكون عالية التأثير، وتناول كوب واحد من الشاي الأخضر في الصباح قبل الإفطار يساعد على إنقاص الوزن بطريقة لا تتخيلها، وهذا بسبب أن الشاي الأخضر يقلل من شهيتك ويمنعك عن تناول الكثير من الطعام، ويعرف عن الشاي الأخضر أنه اقدم حيلة صينية لتخسيس الكرش والجناب، وهذا بسبب تأثيره الخارق على الجسم.