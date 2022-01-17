8 حيل نفسية هتساعدك تقري عقل اللي قدامك

كلنا ممكن نكون مرينا بلحظات كنا بنتمنى فيها نقرا افكار اللي قدامنا ، او نعرف هو بيفكر في ايه ، لو قولنالك النهاردة انك تقدري فعلا تقري الناس بمجرد ملاحظة لغة جسدهم ، على الرغم من قوة الكلمات ، في بعض الاحيان ممكن تترجم بشكل مختلف مع حركات الجسم والايماءات ، لان معظم لغة جسدنا مرتبطة بعقلنا الباطن بالتالي بتعكس اللي بنفكر فيه ، وبنلاقي نفسنا بنعمل حركات بتخرج بشكل طبيعي ولاارداي مننا ، ومش بنحس بيها الا بعد ما بنعملها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 8 حيل نفسية تقري بيهم عقل اللي قدامك.

حيل نفسية تقري بيها عقل اللي قدامك:

1- اتجاه العيون:

نظرة العيون لفوق ناحية اليمين ده علامة تقولك ان الشخص اللي قدامك بيكدب ، لكن النظرة ناحية الشمال لتحت ، ده دليل ان الشخص ده بيحاول يفتكر الحقايق وبيجمع افكاره.

2- هز الراس كتير:

في بعض الاحيان لو بتتكلمي عن حاجة الشخص اللي قدامك مش حاببها ، هيبدأ يهز راسه ويعمل ايماءات بشكل متكرر ومبالغ فيه ، عشان كده انتبهي وانتي بتتكلمي لو ده حصل ، بطيء كلامك شوية وحاولي تقولي اللي انتي عايزاه بطريقة مختلفة.

3- التظاهر بالابتسامة:

التجاعيد اللي بتحصلنا حوالين منطقة العين في وقت مبكر الحقيقة ان دي بيكون سببها ان الضحكة حقيقية ، اما لو عين الشخص اللي قدامك مضحكتش مع شفايفة في الحالة دي تبقى ضحكة مزيفة او مش حقيقية.

4- شد الفك:

شد الفك او الضغط عليه دي علامة على التوتر ، لو لقيتي الشخص اللي قدامك بيعمل الحركة دي ، ده معناه انه بيفكر في حاجة مرهقة او تاعبة تفكيره.

5- مشاعر مزيفة:

المشاعر بتبان في تعبيرات الوش بشكل متساوي ، وبالتالي لو في جنب من الوش اكتر نشاط من التاني او باين عليه التعبيرات اكتر ، ده معناه ان الشخص اللي قدامك بيزيف مشاعره.

6- انتبهي لرفعة الايد:

رفع الايد بطولها الكامل بوضعية مريحة بيدي هالة قوية ومسيطرة عن الشخص ، على العكس لو الشخص رفع ايده تحت مستوى الراس ده معناه انه حاسس بعدم الامان والخجل.

7- انتبهي لاتجاه كف الايد:

في كتير من حركات او ايماءات الايد بيبقى ليها معاني مختلفة ، من بينها اللي قدامنا في الصورة ، لو كف ايدك اتجاهه ناحية فوق ، ده معناه ان الشخص ده بيقترح او بيطلب حاجة ، اما لو كف الايد ناحية تحت ده معناها ان الشخص ده بيدي امر للي قدامه مش بيطلب.

8- انتبهي للمسافة بينكم:

انتبهي من مدى قرب الشخص منك لتحديد اذا كان بيتعامل معاكي بحب ولا لا ، لو الشخص قريب منك وهو بيكلمك دي علامة ان الشخص بيتعامل بحب وفي تواصل بينكم ، اما لو الشخص رجع لورا لما قربتي منه ، ده معناه ان الاتصال مش متبادل بينكم ، في بعض الاحيان كمان انتي تقدري تعرفي مدى العلاقة بين شخصين حسب المسافة بينهم.

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