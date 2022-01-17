وصفة سريعة لتفتيح الرقبة السوداء والتخلص من الإسمرار نهائيًا جربيها وشوفي النتيجة

وصفة سريعة لتفتيح الرقبة السوداء نقدمها إليكم، حيث أن هناك الفتيات اللاتي يعانين من مشكلة اسوداد الرقبة ويرغبون في الحصول على رقبة بيضاء، هناك أكثر من طريقة متاحة ومختلفة لتفتيح الرقبة والبشرة ولكن ليست جميعها توفر لنا النتيجة التي نحلم بها إذ أن الطرق الطبيعية هي أكثر الطرق التي تعطينا نتائج فعالة وفي فترة قصيرة على عكس الطرق الشائعة الأخرى وفيما يلي نعرفكم على أكثر من خلطة سحرية لتبييض الرقبة من المنزل.

وصفة سريعة لتفتيح الرقبة السوداء

تتوفر عدة خلطات ووصفات منزلية لتبييض الرقبة جميعها تعتمد على المواد الطبيعية وتأثيرها الفعال على الجلد سواء للرقبة أو البشرة ونبدأ بالتالي:

اللوز والحليب لتبييض الرقبة

تتكون الوصفة من: ثلاث ملاعق دقيق لوز مع كمية حليب سائل مناسب ونشادر بالإضافة لماء الأكسجين. الاستخدام: يمزج دقيق اللوز والحليب في وعاء واحد وفرده على المناطق الداكنة بالرقبة وتركها حتى تجف تمامًا ليتم غسل الرقبة جيدًا بعد ذلك بالماء ومن ثم المسح بخليط من جزء ماء اكسجين وتسعة أجزاء نشادر.

قشور البرتقال والليمون لتفتيح البشرة

تتكون الوصفة من: ماء ورد مع زيت اللوز الحلو ومقدار من قشور البرتقال والليمون المجففة والمطحونة ناعمًا وعسل نحل. الاستخدام: بوضع مكونات وصفة قشور البرتقال والليمون سويًا في وعاء الاستخدام وبعد الخلط الجيد لها يتم وضع كتلة العجين على الرقبة جيدًا لتغطية المناطق الداكنة تمامًا ولا يزال إلا بعدما يجف.

الشوفان والزبادي لإزالة تصبغات البشرة

تتكون من: علبة زبادي وملعقتين شوفان بودرة مع خل التفاح ملعقة صغيرة. طريقة الاستخدام: نمزج المكونات مع بعضها والقناع الناتج يتم تطبيقه على البشرة ربع ساعة قبل وقت الاستحمام بالمساء والفرك جيدًا لإزالة الجلد الميت الداكن.

أسباب اسوداد الرقبة

تصاب عدة نساء بمشكلة اسوداد الرقبة نتيجة لبعض العوامل ولا تعلم أنها السبب في ذلك ومنها: