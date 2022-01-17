نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة طرية ومظبوطة أصنعي فطائر اللحمة المفرومة في الفرن بطعم هش هتاكلي صوابعك وراها في المقال التالي

عمر شويل - جدة المخبوزات من ألذ وأشهر الوصفات بالنسبة للكبار والصغار، فتعتبر مصدر للنشويات التى تمد الجسم بالطاقة، فتعد الفطائر الطرية المحشية من اخف الاكلات المحببة للجميع، ويمكن أن تقدم في المناسبات والاعياد والافراح بجانب كافة الحلويات الشهيرة، وتعتبر وجبة خفيفة على الفطار والعشاء ويقدم بجانبها سلطة خفيفة من شرائح الخضار، حيث تقوم الأم بإعدادها ف المنزل بطريقة بسيطة وخفيفة، ويمكن أن تقدم كوجبة للاطفال في المدارس أو النادى، سوف نقوم بتحضير فطائر اللحم المفروم بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل.

طريقة تحضير فطائر اللحم المفروم

يوجد الكثير من انواع الفطائر التي تعتبر من الاكلات المفضلة لدى الجميع، ويتم تناولها في اي وقت خلال اليوم فيمكن أن تصبح وجبة إفطار مشبعة ولذيذة، أو غداء اذا تم حشوها باللحم المفروم، أو يتم أيضًا تناولها للعشاء وجبة خفيفة لا تسبب اي مشاكل في الهضم، ويمكن الجميع تجهيزها في المنزل وتكون في متناول أيدي أفراد الأسرة في اي وقت.

مقادير الفطائر

٣ اكواب دقيق ابيض متعدد الاستخدامات.

٢ ملعقة نشا.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة سكر.

٣ معالق زين ذرة أو زيت زيتون.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة زعتر مطحون.

ماء او حليب العجن.

مقادير عصاج اللحم المفروم

نصف كيلو لحم مفروم.

٢ ثمرة بصل متوسطة الحجم.

٢ ثمرة فلفل اخضر رومي.

١ ثمرة فلفل احمر حار (اختياري).

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة من بهارات اللحم.

ملعقة من البابريكا.

رشة جوزة الطيب.

زيت زيتون او زيت ذرة.

طريقة التحضير

تعد فطيرة اللحم واحدة من أهم الفطائر التي يفضلها العديد من الأشخاص، نظراً لمذاقها الشهي وطعمها اللذيذ، بالإضافة إلى أنها سهلة التحضير، ويبحث عن طريقة عمل فطائر اللحمة المفرومة العديد من السيدات، حتى يقمن بتحضيرها بشكل سهل وسريع، فكل ما عليهن فعله هو الالتزام بالخطوات خطوة خطوة، حتى يتمكن من القيام بذلك.

طريقة تحضير العجينة:-

في وعاء نضع المكونات الجافة وهى الدقيق والنشا والملح والخميرة والسكر والبصل البودر والثوم البودر والزعتر ونقلب برفق.

نقوم بوضع الزيت والماء او الحليب ونعجن حتى تتكون عجينة طرية وغير ملتصقة.

نتركها جانباً لتختمر لمدة من ٣٠ دقيقة إلى ساعة تقريبا.

طريقة تحضير العصاج:-

فى محضر الطعام نقوم بفرم البصل والفلفل الاخضر الرومى.

في وعاء على النار نضع الزيت والبصل والفلفل المفروم ونقلب حتى يذبل لونهم فقط.

نقوم بوضع اللحم المفروم ونقلب جيدا حتى تنضج.

سوف نضع الملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا وجوزة الطيب ونقلب جيدا حتى تتجانس كل المكونات.

نتركها جانباً لتبرد.

طريقة تحضير الفطائر المحشية باللحم المفروم