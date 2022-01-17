أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالزبادي والمكسرات في المنزل بدون تكلفة على الإطلاق

البسبوسة من أشهى الأطعمة الحلوة، فهي تعطي إحساسا بالمرح والسرور والطاقة لكل من يأكلها، سواء أكان صغيرا أم كبيرا، لذا إذا أردت أن تعرف كيف تصنع البسبوسة بالحليب في المنزل بطرق آمنة وسهلة وغير مكلفة ولذيذة فتابع معنا المقال حتى النهاية، تعتبر البسبوسة أيضا من أشهر أنواع الحلويات التي يبحث عنها الكثير من الناس من أماكن مختلفة، وهي أيضا تتميز أنه يمكن تزيينها بالمكسرات المغربية ومن خلال هذا المقال وعبر موقعنا ثقفني سوف نقدم لك كل التفاصيل الخاصة بكيفية عمل البسبوسة بالزبادي بدون أي تكاليف وبدون جهد على الإطلاق.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والمكسرات في المنزل

تعتبر طريقة عمل البسبوسة من أبرز الطرق التي يعمل بها المحرك وعدد كبير جدا من عمليات البحث حوله، وأيضا هي واحده من الوصفات التي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات.

مكونات تحضير البسبوسة

حوالي 150 جرام من الزبدة.

علبة زبادي طبيعي.

200 جرام من السميد ويفضل السميد.

الكثير من جوز الهند المبشور.

150 مل من الحليب المكثف.

عدد 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

عدد المكسرات المطلوبة.

طريقة تحضير البسبوسة

من هنا لسنا بحاجة إلى الكثير من الخطوات التي قد تجعلها مملة، لكننا نحتاج إلى خطوات بسيطة جدا مثل هذه:

حضري وعاء متوسط وضعي السميد وجوز الهند. اخلطي المكونات معا وحركي حتى تمتزج وحتى يتجانس الخليط. أضيفي الزبدة والحليب تدريجيا إلى الخليط واستمري في الخفق. ضعي جوز الهند في طبق واستمري في التقليب. أضيفي جميع المكونات الأخرى إلى الخليط واخلطي جيدا. ثم تحضير القالب حسب الشكل والزيت من جميع الجوانب. ضعي المزيج كله في قالب وضعيه في الفرن لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يتغير لونه. بعد ذلك نضع كل الشراب على البسبوسة، ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق، وهي جاهزة للتقديم.

طريقة عمل شربات البسبوسة

أضيفي كمية مناسبة من الماء على نار متوسطة، أضيفي كمية مناسبة من السكر، أضيفي 3 حبات ليمون ناضجة، اطهي الخليط لمدة 15 دقيقة، واسكبيها فوق البسبوسة أو غيرها من الحلويات.