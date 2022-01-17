تكات عمل سلطة الطحينة في المنزل أشهى وأشهر المقبلات البسيطة

من أشهر أنواع المقبلات هي سلطة الطحينة والتي يفضلها عدد كبير جدًا من الأشخاص لأنها تفتح الشهية لتناول المزيد من الطعام وتضيف له مذاقًا مميزًا وخاصةً مع أنواع محددة من الطعام مثل المشاوي سواء الكفتة أو الفراخ المشوية والحواوشي، ولكن مع ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية والتي اشتملت كذلك على الزيوت والسمسم المكونات الأساسية للطحينة فارتفع سعر الطحينة، لذلك لا يوجد أفضل من تحضير سلطة الطحينة في المنزل بمكونات بسيطة ومذاق ألذ بكثير من مذاق الطحينة الجاهزة وتوفير الكثير من المال، وفيما يلي نضع لكل ربة منزل تبحث عن سر عمل سلطة الطحينة خطوات وطريقة تحضير سلطة الطحينة الجذابة.

تكات عمل سلطة الطحينة في المنزل

بسبب الظروف الحالية وخوفنا الشديد على سلامة أطفالنا وأسرتنا فإنه ينصح بتحضير الطعام في المنزل وعدم اللجوء لشراء الطعام الجاهز من الخارج، ونبدأ بطريقة عمل الطحينة في المنزل للاستغناء عن الجاهزة وفي سبيل ذلك إليكم مقادير سلطة الطحينة المنزلية:

مقدار نصف كوب دقيق نظيف أبيض.

ومقدار كوب واحد كامل حبات السمسم النظيفة الذهبية اللون.

وكوب واحد كامل زيت زيتون نقي.

حوالي ربع ملعقة شاي حجم صغير ملح.

طريقة عمل سلطة الطحينة

لتحضير أفضل طبق سلطة طحينة منزلي يتم تنفيذ الخطوات التالية بالتفصيل:

نأخذ حبات السمسم ونتأكد من نظافتها وتنقيتها. ومن ثم نضعها في وعاء الخلاط الكهربي لطحنها وأثناء الطحن يضاف لها كمية الدقيق الأبيض ويليه الملح ونستمر في الطحن حتى تتفتت حبات السمسم بأكملها. كما ويجب أن نضيف الزيت عند ملاحظة تفتت جزء كبير من حبات السمسم واستمرار المزج حتى نحصل على قوام الطحينة الناعم المناسب.

فوائد سلطة الطحينة للجسم

سلطة الطحينة تحتوي على السمسم ومجموعة مختلفة من الزيوت التي تساهم في ضبط ضغط الدم وعدم ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم، كما أنها توفر عناصر غذائية مختلفة للجسم مثل الكالسيوم والفسفور ولا يمكن نكران دورهما في الحفاظ على العظام من الهشاشة، وعلى الرغم من احتواء سلطة الطحينة على كمية كبيرة من الزيت إلا أنها زيوت صحية غير ضارة على الجسم أو القلب.