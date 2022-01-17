مش تروحي لدكتور الأسنان تانى... وصفة ساحرة لتبيض وتنظيف الأسنان والتخلص من الخير هتكون بيضة زي الؤلؤ

تبيض وتنظيف الأسنان والتخلص من الخير، تعد الأسنان ومظهرها من الأشياء التي يتم ملاحظتها بكل سهولة وعندها تظهر الشخص إذا كان جميلاً ونظيفاً أم لا، حيث أن الأسنان عندما تكون صفراء وغامقة فذلك يعطي انطباع غير جيد عن الشخص، أما الأسنان النظيفة والبيضاء تجعل مظهر الشخص أفضل، ومن أجل ذلك سوف نوضح كيفية تبييض الأسنان لمن يعاني من مشكلة اصفرار الأسنان.

تبيض وتنظيف الأسنان والتخلص من الخير

يمكن استخدام الفراولة في الكثير من الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان ومن هذه الوصفات:

وصفة الفراولة و صودا الخبز لتبيض الأسنان

تعد هذه الوصفة من الوصفات المشهورة والفعالة في حل مشكلة اصفرار الأسنان وتبييضها ويمكن استخدامها عن طريق اتباع الآتي:

في إناء نقوم بوضع حبة من الفراولة ويتم هرسها بشكل جيد، وبعدها نضيف عليها ملعقة من صودا الخبز.

نقوم بمزج صودا الخبز مع الفراولة بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بأخذ جزء من هذا الخليط على فرشاة الأسنان ويتم استخدامه في تنظيف الأسنان وفركها.

بعد ذلك نقوم بغسل الأسنان جيداً بالماء وبعدها يتم استخدام معجون الأسنان وغسل الأسنان مرة أخرى.

يتم استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

هل الفراولة فعالة في تبييض الأسنان؟

كما ذكرنا أن الفراولة يتم استخدامها في الكثير من وصفات تبييض الأسنان سواء كان ذلك عن طريق مزجها مع مكون آخر أو استخدامها بمفردها أو حتى تناولها، والفراولة فعالة في تبييض الأسنان بسبب:

الفراولة تحتوي على حمض الماليك حيث أن هذا الحمض يعمل على تفتيح الأسنان بشكل طبيعي لأنه يقوم بتعزيز إنتاج اللعاب وذلك يساهم في تنظيف الأسنان بشكل أكبر من بقايا الطعام والشراب، وذلك يقلل فرصة تسوس الأسنان الذي يغير من لون الأسنان.