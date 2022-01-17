نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون واحد أقوي من الكرياتين.. رشه واحدة بس يومياً ينعم ويفرد الشعر الخشن المجعد وينبت فراغات الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رشه واحدة بس يومياً ينعم ويفرد الشعر الخشن المجعد، يوجد عدد كبير من النساء والرجال الذين يعانون من مشكلة الشعر الخشن ويبحثون عن وسائل وطرق كثيرة من أجل حل هذه المشاكل والحصول على شعر ناعم ومفرود، كما أنه في الفترة الأخيرة ظهرت بعض الوسائل التي تساهم في فرد الشعر مثل البروتين و الكيرياتين ولكن كلها يكون لها أثر سلبي على الشعر، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن فرد الشعر بمكونات طبيعية.

رشه واحدة بس يومياً ينعم ويفرد الشعر الخشن المجعد

يعتبر زيت السمسم من الزيوت المفيدة للشعر والتي تساهم في علاج العديد من المشاكل التي تحدث للشعر، ومن أهم الوصفات التي يدخل فيها زيت السمسم للشعر هي:

وصفة زيت السمسم واللوز والخروع للشعر الجاف والمتقصف:

كل هذه الزيوت المستخدمة في الوصفة تعتبر من أفضل الزيوت التي يمكن استخدامها للشعر، ومع تطبيق استخدام هذه الزيوت مع بعضها البعض سوف نحصل على وصفة فعالة لعلاج الشعر، ويمكن استخدامها عن طريق اتباع الآتي:

مكونات وصفة زيت السمسم لتنعيم الشعر

صفار بيضة.

ملعقة من زيت الخروع.

وملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة تحضير زيت السمسم لتنعيم الشعر

في إناء يتم وضع كل المكونات التي ذكرناها مع بعضهما البعض ويتم خلطها جيداً.

يتم استخدام المزيج في تدليك فروة الرأس به ثم نقوم بتركه لمدة نصف ساعة على الشعر.

بعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام الماء الدافئ.

يمكن أن نكرر استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة في فرد وتنعيم الشعر الخشن .

وصفة زيت السمسم والثوم

يعد الثوم من العناصر التي تحتوي على مواد مفيدة للشعر وتساهم في علاج الكثير من مشاكله، كما يمكن استخدام الثوم مع زيت السمسم من أجل تنعيم الشعر وفرده و لتحضير الوصفة يجب اتباع التالي: