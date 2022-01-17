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عمر شويل - جدة هاتى 1/2 كوب لبن وتعالى هقوك على طريقة عمل بسكويت القهوة هش ومقرمش مش هتبطلي تعمليها - ثقفني
طريقة عمل بسكويت القهوة هش ومقرمش ، تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث أن نكهة ومذاق القهوة مميز بالنسبة للكثيرين ويفضل العديد من الأشخاص تناول أي أكلة أو حلويات يكون بها طعم القهوة، ويعتبر بسكويت القهوة من الحلويات المفضلة والمميزة في طعمها ونكهتها، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال طريقة تجهيز بسكويت القهوة في المنزل.
طريقة عمل بسكويت القهوة هش ومقرمش
يمكن اتباع هذه الخطوات من أجل تحضير بسكويت القهوة في المنزل بطريقة بسيطة وهي:
مكونات عمل بسكويت القهوة
- بيضة واحدة.
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- 1/2 ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- و 1/2 كوب من السكر البودرة.
- 1/2 ملعقة صغيرة من البُن السادة ويكون غير محوج.
- ملعقتين كبيرتين من الزبدة.
- 1/2 كوب من الحليب.
- و 1/2 كوب من الزيت.
- 3 ملاعق من الكاكاو الخام.
- ملعقة بيكنج بودر صغيرة.
طريقة تحضير بسكويت القهوة في البيت
- في إناء نقوم بوضع البيضة والسكر البودرة ونقوم بخفقه جيداً باستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي، مع وضع القليل من الحليب على البيض لكي يسهل من عملية إذابة السكر.
- يتم بعد ذلك وضع الزيت والزبدة إلى المكونات ونخلطهم مع باقي المكونات.
- في إناء نقوم بوضع الدقيق والقهوة سريعة الذوبان والبيكنج بودر والكاكاو الخام و نمزجهم بشكل جيد.
- نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى المزيج السائل وتقلب كل المكونات مع بعضها البعض باليد ثم يتم استخدام المضرب الكهربائي أو العجان الكهربائي بعد ذلك حتى تمتزج المكونات ويمكن إضافة ربع كوب من اللبن بشكل تدريجي أثناء خلط المكونات حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة وطرية.
- يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم وكل كرة نشكلها على شكل أصابع ونضغط عليها من النصف لتكون شبيهة بشكل القهوة، ويمكن فرد العجينة بالكامل وتقطيعها بواسطة قطاعة البسكويت بالشكل المفضل إليك.
- في صينية الفرن نقوم بدهنها بالقليل من الزيت ثم نرص عليها أشكال البسكويت، ثم يتم إدخال الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق أو حتى تمام النضج.
- نخرج الصينية من الفرن ولا نقوم بتحريك قطع البسكويت حتى تبرد تماماً لكي لا تتفتت.
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