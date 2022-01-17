خبز الحليب الهش والطري والخفيف بعجينة قطنية ومكونات اقتصادية بدون بيض

من أكثر الأشياء التي نقوم بتناولها كل صباح ومساء هو الخبز، وهناك العديد من انواع الخبز المتوفرة في الأفران ونقوم بشرائها، ولكن أصبح تناول الخبز العادي الفينو او البلدي اصبح غير شهي وممل لجميع أفراد الأسرة، لذلك سنقدم طريقة تحضير خبز الحليب الهش و الطرى هذا النوع من الخبز من أخف المخبوزات التي يمكن أن تتناوليها، كما أنه مغذي جدًا لانه يحتوي على الحليب والدقيق، وسنقدم لكم طريقة تحضيره بالخطوات.

مكونات خبز الحليب الهش و الطرى

هذا الخبز من اسهل المخبوزات التي تحتوي على مكونات بسيطة جدًا وهي:

3 أكواب وربع من الدقيق الأبيض.(460 جرام).

كوب ونصف من الحليب بدرجة حرارة الغرفة (250 ملى)

ملعقة كبيرة من السكر(30 جرام).

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين وربع صغيرة من الخميرة فورية (7 جرام).

4 معالق كبيرة من الزبدة (60 جرام)

3 معالق كبيرة من الحليب البودر (40 جرام).

طريقة تحضير خبز الحليب الهش والطري

يعد خبز الحليب من اسرع واسهل المخبوزات التي يمكن أن تحضيرها من المنزل، لن تحتاجي لشراء الخبز من الأفران بعد الآن، طريقة التحضير هي: