نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز الحليب الهش والطري والخفيف بعجينة قطنية ومكونات اقتصادية بدون بيض في المقال التالي
من أكثر الأشياء التي نقوم بتناولها كل صباح ومساء هو الخبز، وهناك العديد من انواع الخبز المتوفرة في الأفران ونقوم بشرائها، ولكن أصبح تناول الخبز العادي الفينو او البلدي اصبح غير شهي وممل لجميع أفراد الأسرة، لذلك سنقدم طريقة تحضير خبز الحليب الهش و الطرى هذا النوع من الخبز من أخف المخبوزات التي يمكن أن تتناوليها، كما أنه مغذي جدًا لانه يحتوي على الحليب والدقيق، وسنقدم لكم طريقة تحضيره بالخطوات.
مكونات خبز الحليب الهش و الطرى
هذا الخبز من اسهل المخبوزات التي تحتوي على مكونات بسيطة جدًا وهي:
- 3 أكواب وربع من الدقيق الأبيض.(460 جرام).
- كوب ونصف من الحليب بدرجة حرارة الغرفة (250 ملى)
- ملعقة كبيرة من السكر(30 جرام).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتين وربع صغيرة من الخميرة فورية (7 جرام).
- 4 معالق كبيرة من الزبدة (60 جرام)
- 3 معالق كبيرة من الحليب البودر (40 جرام).
طريقة تحضير خبز الحليب الهش والطري
يعد خبز الحليب من اسرع واسهل المخبوزات التي يمكن أن تحضيرها من المنزل، لن تحتاجي لشراء الخبز من الأفران بعد الآن، طريقة التحضير هي:
- أولاً نقوم بوضع الحليب السائل في وعاء كبير ونضيف عليه ملعقة من السكر.
- نخلط الحليب مع السكر ثم نضيف الخميرة و الحليب البودر.
- نضرب هذه المكونات بالمضرب اليدوي جيدًا حتى يمتزجا كافة المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإذابة الزبدة ونضيفها على الحليب.
- نقلب الزبدة مع الحليب جيدًا.
- نضع الآن بالتدريج الدقيق ويفضل نخل الدقيق أولاً لكى يصبح هش وطري.
- نبدأ بعجن الخبز جيداً ويمكن اضافة القليل من الماء إذا احتاجت العجينة.
- نستمر في عجن خبز الحليب لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تصبح عجينة طرية ولينة.
- نغطي الخبز ونتركها لمدة ساعة حتى يتخمر الخبز ويتضاعف حجمه.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل الخبز كور صغيرة ونضغط عليها قليلًا ثم نرصها في صينية الفرن، نترك مسافة بين كل قطعة خبز والأخرى.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة ونتركها حتى يتم تسوية الخبز ويتحمر من الجوانب.
- نشعل الشواية اخر دقيقتين لكي يأخذ لون من الوجة.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ ونقوم بتغطيتها لكي يصبح طري ثم نقدمه للطعام بالصحة والهنا.
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