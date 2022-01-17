“رائع” طريقة عمل مشروب الحلبة الدافئ لتنشيط الدورة الدموية في الشتاء وتدفئة الجسم

طريقة عمل مشروب الحلبة الدافئ نقدمها لكم هذه الأيام حيث أن الحلبة من النباتات الطبيعية المفيدة للجسم على مدى واسع سواء للكبار أم الصغار وللرجال والنساء، إذا أن الحلبة غنية ببروتينات وفيتامينات ضرورية لبناء الجسم وحصوله على الطاقة، ويمكن استخدام حبوب الحلبة بعدة طرق وفي عدة نواحي مختلفة ولكن أشهرها هي استخدام حبوب الحلبة كمشروب دافئ خاصةً بفضل الشتاء إذ تحافظ على نشاط الدورة الدموية وبالتالي الشعور بالدفء، وعلى الرغم من أن طريقة عمل مشروب الحلبة معروفة إلا أننا نقدم لكم اليوم طريقة مميزة لعمل مشروب الحلبة.

طريقة عمل مشروب الحلبة الدافئ ومكوناته

لا توجد أسهل من مكونات عمل مشروب الحلبة إذ أنها تتكون من ثلاث مكونات فقط ويمكن الاستغناء عن المكون الثالث وهم:

ملعقتين بحجم كبير بذور حلبة نظيفة مغسولة بالماء. مع كوب واحد ماء كامل. سكر أو عسل حسب الذوق ويمكن الاستغناء عنهما.

طريقة عمل مشروب الحلبة

يعتبر مشروب الحلبة من أسهل أنواع المشروبات الدافئة التي يمكننا تحضيرها في فصل الشتاء، وعلى الرغم من سهولتها وبساطتها إلا أنها مفيدة للجسم كثيرًا وخاصةً طرد السموم من الأمعاء والكلى حيث يتم تحضير مشروب الحلبة كالآتي:

في قدر عميق مناسب نضيف به مقدار كوب الماء ونضعه على النار لكي يغلي الماء.

نضع أثناء فترة الغليان حبوب الحلبة في الماء لكي تغلي أيضًا مع الماء.

نترك الحلبة في الماء حوالي خمس دقائق إلى سبع دقائق حسب درجة الغليان.

نرفع القدر عن النار في الخطوة التالية ويمكن تركه قليلًا حتى يبرد أو تصفيته من البذور والشوائب الموجودة به ومن ثم صبه في كوب التقدم.

يمكن التحلية بالسكر أو العسل أو الاستغناء عن التحلية للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية.

فوائد مشروب الحلبة للجسم

المشروبات الدافئة جميعها بلا استثناء مفيدة للجسم فهي تنشط الدورة الدموية وتحافظ على نشاط الجسم ودفئه خاصةً بفصل الشتاء، وكل واحد من تلك المشروبات له فائدة خاصة به أما عن الحلبة فإن من أبرز فوائدها للجسم هي: