كيراتين الغلابة.... أقوي كيراتين طبيعية لفرد الشعر الخشن المجعد وينبت الفراغات ويطول ويكثف الشعر نتيجة روعه من أول أسبوع

أقوي كيراتين طبيعية لفرد الشعر الخشن المجعد ، توجد الكثير من الوسائل والطرق التي ظهرت في الفترة الأخيرة التي أصبحت تساهم في فرد الشعر وتنعيمه بطريقة جميلة، ولكن أيضاً هناك الكثير من الجدل حول هذه الوسائل وحول آثارها الجانبية التي تظهر على الشعر وتتسبب في تلفه و إجهاده بعد فرده، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن فرد الشعر وتنعيمه في البيت بطرق طبيعية بسيطة من دون أي آثار جانبية تضر الشعر.

أقوي كيراتين طبيعية لفرد الشعر الخشن المجعد

يمكن من خلال استخدام بعض المكونات البسيطة الحصول على كيراتين طبيعي يساعد في فرد الشعر وتنعيمه، و لتطبيق هذه الوصفة يجب اتباع هذه الخطوات:

مكونات وصفة البيض لفرد الشعر

ملعقة من الدقيق.

بيضة واحدة مخفوقة.

ملعقة من جل الصبار.

زيت زيتون.

ملعقة من زيت الجرجير.

زيت ياسمين.

ملعقتين من نشا الذرة.

ملعقة من زيت الخروع.

وملعقة من زيت السمسم.

طريقة تحضير وصفة البيض لفرد الشعر

يجب في البداية أن يتم إذابة جل الصبار قبل استخدامه في الوصفة.

في إناء يتم وضع البيضة و خفقها جيداً وإضافة زيت الزيتون وزيت الجرجير وزيت السمسم وجل الصبار وزيت الخروع والنشا وزيت الياسمين وباقي المكونات وخلطها جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض ويصبح لدينا خليط متجانس سهل فرده على الشعر.

بالاضافة الى ذلك نفسم الشعر إلى نصفين أو أكثر حسب كثافة وتطبيق المزيج على الشعر بدايةً من الجذور وحتى الأطراف و تدليك الشعر والفروة بهذا الخليط.

يجب التركيز على أطراف الشعر بالأكثر لأنها تكون متقصفة بشكل أكبر، وأيضاً التركيز على منبت الشعر لعلاج التقصف.

والاهم من ذلك تغطية الشعر باستخدام غطاء بلاستيكي ويترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة.

نقوم بعدها بغسل الشعر باستخدام الماء الدافئ والشامبو، ويمكن تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى .

يتم الحصول على نتيجة فعالة ومرضية.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية استعمال البيض في فرد الشعر وتنعيمه واستخدامه مثل الكيراتين للشعر.

يمكن اتباع هذه الوصفة والحصول على شعر ناعم مفرود من دون التسبب في أي ضرر للشعر.