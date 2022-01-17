نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دالغونا الكوريه.. طريقة عمل بسكويت لعبة الحبار بمكونين فقط لألذ وأسرع حلوى اقتصادية في دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت لعبة الحبار حققت سلسلة لعبة Squid شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، وتضمنت السلسلة العديد من ألعاب الأطفال التقليدية المشهورة في كوريا الجنوبية، ربما ساهم تضمين المسلسل لهذه الألعاب في انتشاره على نطاق واسع، بالإضافة إلى تركيزه على الرأسمالية والمنافسة، لذلك نعرض لكم اليوم خطوات تحضير البسكويت الخاص بلعبة الحبار بسهولة في المنزل وبطريقة سهلة جداً وبمكونين فقط بدون تكلفة كبيرة.

طريقة عمل بسكويت لعبة الحبار

يتم تحضير البسكويت فوق مواقد في شوارع المدن الكورية، وهي من أشهر الحلويات التقليدية التي يعرفها الأطفال، وطريقة تحضير البسكويت سهلة بشكل لا يصدق بفضل مكوناتها البسيطة:

لتحضيره، سوف تحتاج إلى ما يلي:

2 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز أو بيكنج بودر.

حلوى دالغونا الكوريه

صينية خبز صغيرة مبطنة بورق الزبدة.

على نار متوسطة، ضعي السكر في قدر صغيرة وقلبي حتى يبدأ في الذوبان، لمدة دقيقتين تقريبًا.

ارفعي المقلاة عن النار بمجرد أن يذوب السكر ويصبح ذهبي اللون وأضيفي صودا الخبز.

وزعي الخليط بالتساوي عبر صينية الخبز.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام القوالب لإنشاء الأشكال التي تريدها.

اتركه ليبرد قبل التقديم.

ما هو دالغونا بالضبط؟

Dalguna، وهو مصطلح كوري يُترجم إلى “إنه حلو”، هو بسكويت رقيق مصنوع بالكامل من السكر بالكاراميل وبيكربونات الصودا مطبوع بأشكال مثل الدائرة والنجمة والمثلث والمظلة.

أصول بسكويت دالغونا

يعود تاريخ دالغونا إلى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، عندما أنقذ الجنود الأمريكيون كوريا الجنوبية، حليف الولايات المتحدة. خلال الحرب الكورية. في أعقاب غزو جيش كوريا الشمالية. وخلال الفترة التي قضاها في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية. بدا كما لو أن الجيش الأمريكي وزع الحلوى على الأطفال المحليين. لكن الآباء الكوريين الجنوبيين الذين يعيشون في فقر مدقع لم يتمكنوا من شرائها.

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