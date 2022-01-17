نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي كرياتين سحري لفرد الشعر…كريم النشا لفرد الشعر المجعد الخشن هيكون ناعم زي الحرير نتيجة من أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا لفرد الشعر المجعد الخشن، يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشكلة الشعر الخشن والجاف، ويتم البحث من قبل هؤلاء الأشخاص عن حلول مختلفة يمكن من خلالها حل هذه المشكلة والحصول على شعر ناعم ومفرود، وهناك الكثير من المنتجات الطبية والوسائل الطبية التي يمكن استخدامها لفرد الشعر ولكن تكون باهظة الثمن ولا يقدر كل الأشخاص على اتباعها، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن استخدام النشا في فرد الشعر.

كريم النشا لفرد الشعر المجعد الخشن

هناك عدد كبير من الوصفات التي يمكن استخدام النشا فيها كمنتج أساسي من أجل فرد الشعر ومن هذه الوصفات:

وصفة النشا والماء لفرد الشعر

من أجل تطبيق هذه الوصفة يجب اتباع الخطوات التالية لتنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد

في إناء يتم وضع نصف كوب من الماء ونضيف إليه أربع ملاعق كبيرة من مسحوق النشا ويتم مزجها جيداً حتى يذوب

النشا تماماً، وبعدها يتم إضافة الماء المَغلي بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة

مثل الفازلين.

بعد ذلك غسل الشعر وتنظيفه جيداً قبل استخدام هذه الوصفة، وبعدها يتم تقسيم الشعر إلى أربع أجزاء أو نصفين حسب

كثافة الشعر، وبعدها يتم وضع المزيج على الشعر بدايةً من الجذور حتى الأطراف.

يتم ترك المزيج على الشعر لمدة ثلاث ساعات على الأقل ويتم لف الشعر باستخدام كيس نايلون، وبعدها يتم غسل الشعر جيداً باستخدام الشامبو.

وصفة النشا والعسل لتنعيم الشعر

يمكن استخدام النشا والعسل من أجل فرد الشعر وتنعيمه وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في إناء يتم وضع ست ملاعق من النشا مع خمس ملاعق من الزيت وملعقة من العسل ويتم خلط كل المكونات مع بعضها

البعض حتى تصبح متجانسة و يتكون لدينا مزيج كريمي.

بالاضافة الى ذلك نقسيم الشعر إلى أجزاء أو خصلات ويتم وضع المزيج على الشعر بدايةً من الجذور حتى الأطراف.

يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيكي وترك المزيج على الشعر لمدة أربع ساعات، وبعدها يتم غسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم وصفات طبيعية لفرد الشعر الخشن باستخدام النشا.

يمكن اتباع هذه الطرق وتنفيذها على الشعر من دون أي خوف من ظهور أي آثار جانبية.