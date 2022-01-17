نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل تارت الكراميل بالموز بمكونات متوفرة في كل بيت في المقال التالي
تارت الكراميل يعد من أشهى الحلوى التي يرغب الجميع في تناولها من المحلات جاهزة ودفع بها الأموال الكثيرة بالإضافة الي إنها لا تعد صحية ولا مضمونة بالمرة، فلا ترغب حواء في ترك أفراد الأسرة الكبار واطفالنا الصغار يرغبون في تناول صنف من الحلوى ولا تستطيع عمله في المنزل فتسعي في تعمله لكي توفرة دائما في المنزل لكي يكون صحي وذات جودة عالية لحمايتهم من تناول الأطعمة الجاهزة الغير معرفة المصدر واليوم سوف نتناول أسهل الطرق وأبسط المكونات المتوفرة في كل مطبخ لعمل التارت وبعديد من الأنواع المبتكرة بخطوات سهلة وبسيطة للغاية.
مكونات تارت الكراميل بالموز:
يمكنك عمل تارت الكراميل الأقتصادي من خلال المكونات الأتية المتوفرة في كل مطبخ كما يلي وسوف نبدء بمكونات قاعدة التارت:-
- 5 اكياس بسكويت سادة.
- 4 ملاعق صغيرة من الزبدة.
- 2 ملعقة صغيرة من الحليب المحلى المكثف.
مكونات الحشوة:
- كوب من السكر الناعم.
- كوب من الزبدة.
- 2 كوب من الحليب المحلى المكثف.
مكونات الوجه:
- كوب ونصف من الكريمة المخفوقة.
- نصف كوب من الشوكولاتة السادة.
- 2 ثمرة من الموز المقطع شرائح.
طريقة تارت الكراميل بالموز:
من خلال إتباع الخطوات الأتية بالترتيب يمكنك ضمان نجاح التارت وضمان مذاقة الشهي الرائع.
- نقوم بوضع حبات البسكويت في الخلاط الكهربائي ويتم خلطه جيداً حتىالحصول على البسكويت الناعم.
- يضاف الحليب المكثف المحلى إلى البسكويت ثم الزبدة ونخفق المكونات جيداً حتى تمام المزج.
- نقوم بإحضار صينية ونضع بها خليط البسكويت في قالب ويتم الضغط عليه برفق.
- ندخل الصينية في الفرن الساخن على الرف الأوسط ويترك في الفرن لمدة 10 دقائق.
- ثم خرج الصينية من الفرن وتترك جانباً إلى أن تبرد قليلاً.
- نقوم نتجهيز الحشوة يتم وضع السكر في إناء على النار المتوسطة ويتم التقليب حتى نحصل على الكراميل مع الاستمرار في التقليب.
- نضيف الزبدة إلى الكراميل ونقلب جيداً.
- ثم يضاف الحليب المحلى تدريجياً إلى الخليط السابق.
- نقوم نترك نصف كوب من الصوص جانباً في الثلاجة ونضيف الباقي على خليط البسكويت في الصينية.
- ندخل القالب الثلاجة ويترك لمدة ساعة حتى التماسك.
- يخرج القالب من الثلاجة ويتم تزيينه بشرائح الموز ويوضع باقي الكراميل على الوجه.
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