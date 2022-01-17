أسهل طريقة لعمل تارت الكراميل بالموز بمكونات متوفرة في كل بيت

تارت الكراميل يعد من أشهى الحلوى التي يرغب الجميع في تناولها من المحلات جاهزة ودفع بها الأموال الكثيرة بالإضافة الي إنها لا تعد صحية ولا مضمونة بالمرة، فلا ترغب حواء في ترك أفراد الأسرة الكبار واطفالنا الصغار يرغبون في تناول صنف من الحلوى ولا تستطيع عمله في المنزل فتسعي في تعمله لكي توفرة دائما في المنزل لكي يكون صحي وذات جودة عالية لحمايتهم من تناول الأطعمة الجاهزة الغير معرفة المصدر واليوم سوف نتناول أسهل الطرق وأبسط المكونات المتوفرة في كل مطبخ لعمل التارت وبعديد من الأنواع المبتكرة بخطوات سهلة وبسيطة للغاية.

مكونات تارت الكراميل‎‏ بالموز:

يمكنك عمل تارت الكراميل الأقتصادي من خلال المكونات الأتية المتوفرة في كل مطبخ كما يلي وسوف نبدء بمكونات قاعدة التارت:-

5 اكياس بسكويت سادة.

4 ملاعق صغيرة من الزبدة.

2 ملعقة صغيرة من الحليب المحلى المكثف.

مكونات الحشوة:

كوب من السكر الناعم.

كوب من الزبدة.

2 كوب من الحليب المحلى المكثف.

مكونات الوجه:

كوب ونصف من الكريمة المخفوقة.

نصف كوب من الشوكولاتة السادة.

2 ثمرة من الموز المقطع شرائح.

طريقة تارت الكراميل بالموز:

من خلال إتباع الخطوات الأتية بالترتيب يمكنك ضمان نجاح التارت وضمان مذاقة الشهي الرائع.