اسحريهم بشفايفك الوردية.. روج الشفايف بألوان جذابة ثابت 24 ساعه بمكونات طبيعية 100% بدون مواد ضارة وافضل من الجاهز

اسحريهم بشفايفك الوردية.. روج الشفايف بألوان جذابة ثابت 24 ساعه حتى الروج أصبح بإمكانك عمله وتحضيره في المنزل بمكونات طبيعية تعطيك ثبات ممتاز، وإليكم طريقة عمل روج الشفايف الثابت بالنشا والذي يعطيك ترطيب شفاه مميز، فالنشا له فوائد ممتازة على الجلد حيث تحافظ عليها من التشقق والجفاف، فهناك بعض الفتيات التي تحب مستحضرات التجميل وتحب أن تعتمد على المنتجات الطبيعية والمنزلية حفاظًا على بشرتها وجسمها من أي ضرر قد يتسبب به أي مستحضر تجميلي مكون من مواد كيميائية ضارة.

كيفية تحضير روج الشفايف الثابت بالنشا

مكونات الروج الطبيعي:-

ملعقتان كبيرتان من كريم الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة من كل من ( زيت اللوز – لون طبيعي – ماء الورد – النشا).

خطوات التحضير:-

باستخدام المكونات السابق ذكرها يمكنك تحضير الروج الطبيعي الثابت وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أحضري بولة بلاستيكية متوسطة الحجم وقومي بوضع كل المكونات (عدا الفازلين) بداخلها وقلبيهم جيدًا بملعقة معدنية أو خشبية حتى تحصلي على خليط متجانس.

أما بالنسبة للفازلين الطبي قومي بتسخينه لإذابته جيدًا من كونه مكون لزج إلى مكون سائل ثم أضيفيه إلى خليط المكونات السائل السابق وقلبيه معهم جيدًا.

ضعي الخليط بعد تحضيره في علبة زجاجية صغيرة لها غطاء محكم وقومي بغلقها جيدًا وضعيها داخل الثلاجة حتى يتماسك الروج قليلًا.

بعد أن تتأكدي من الروج قد تماسك قومي باستخدام فرشاة روج قديمة بغمسها داخل العلبة وضعيها على شفايفك كما تضعين الروج.

يمكنك التحكم في درجة الروج بوضع طبقة سميكة أو رفيعة بحسب الدرجة التي تريدين الحصول عليها.

أهم أسباب تغير لون الشفايف وبهتانها

هناك عدة أسباب تؤدي إلى تغير لون الشفاه من اللون الأحمر الطبيعي إلى اللون الأبيض أو الأسود ومن بين هذه الأسباب:-