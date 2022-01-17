إليكم الطريقة السرية لعمل البسبوسة الناجحة والشهية وداعاً للطرق التقليدية

البسبوسة تعد من أشهر أنواع الحلوي الشرقية اللذيذة، والتي تحضر في جميع المناسبات العائلية ولا غنى عنها على المائدة الرمضانية أيضاً، وترغب حواء دائماً في السعي لإشباع رغبات أسرتها وضمان صحة الأطعمة فتتعلم كل ما هو مرغوب لديهم وتوفره لهم في البيت لضمان جودته ونظافته بدلاً من شراءه بأسعار باهظة ولا تضمن جودتها، واليوم ومن خلال إتباع الخطوات والمقادير التي سوف نعرضها لكم في الأسطر الأتية وداعاً لفشل البسبوسة ووداعاً لشراءها من المحلات.

مقادير البسبوسة بالسميد وجوز الهند:

يمكنك عمل البسبوسة وضمان نجاحها ما خلال إتباع المقادير المظبوطة الأتية كما يلي:-

3 أكواب من دقيق السميد.

ملعقة فانيليا.

كوب من اللبن الريب.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من السمن البلدي المذاب.

كوب من جوز الهند.

كوب السكر.

مقادير الشربات:

كوب سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف كوب ماء.

طريقة تحضير البسبوسة بالسيد وجوز الهند:

لعمل أشهى بسبوسة يمكنك ضمان نجاحها وطعمها الرائع من خلال تطبيق الخطوات الأتية وبالترتيب كما يلي:-

في وعاء نقوم نخلط دقيق السميد و البيكنج بودر معاً. ثم نضيف السمن البلدي على الدقيق و نقلب الخليط جيداً حتى يتشرب الدقيق السمن ويصبح مرمل، ثم نضع السكر والفانيليا ونقلب حتى تتجانس كل المكونات سوياً. نضيف إلى الخليط السابق اللبن وجوز الهند ونقلب ايضاً. نحضر صينية وندهنها بقليل من الطحينة ونسكب خليط البسبوسة بها وندخلها الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة متوسطة. تترك البسبوسة حتى تمام النضج ثم نشعل الشواية لمدة 5 دقائق أو حتى الحصول على اللون الذهبي. وفور خروج صينية البسبوسة الفرن نسكب عليها شربات الحلوي الذي تم تجهيزة ولاكن وهو بارد. نزين وجة الصينية برشة بجوز الهند.

طريقة عمل شربات الحلوى:

في وعاء نقوم بوضع السكر والماء وعصير الليمون. ثم نرفع الوعاء على النار ونتركها حتى تغلي الماء. ثم نهدئ النار ونترك الخليط حتى يصل إلى القوام المطلوب. قوام الشربات نتحكم به من خلال كمية الماء إذا كنت ترغب في شربات تقيل نقلل كمية الماء وإذا نرغب به خفيف نزيد من كمية الماء المضافة للسكر .

مقادير البسبوسة بالسميد والقشطة:

2 كوب من دقيق سميد.

كوب سكر.

لوز.

كوب من جوز الهند.

كوب قشطة.

كوب زبادي.

كوب سمنة.

رشة ملح.

بيكينج بودر.

شربات حلوى بارد.

طريقة تحضير البسبوسة بالسميد و القشطة: