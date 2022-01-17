كريم القهوة السحري... ملعقة واحدة بس من القهوة لتفتيح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم هتكوني بدر منور

تفتيح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم، تعتبر البشرة البيضاء الصافية من أجمل أنواع البشرة، ولذلك تفضل النساء أن تكون بشرتها بيضاء فاتحة ولكن مع التعرض لبعض العوامل الجوية والتعرض للشمس يكون هناك تأثير على الجلد والبشرة ويتسبب ذلك في اسمرارهم، وهناك عدد كبير من المنتجات التي يمكن استخدامها من أجل تفتيح البشرة ولكن تكون مكلفة لبعض الأشخاص، ولذلك سوف نوضح كيفية استخدام القهوة والنشا لتفتيح الوجه والجسم.

تفتيح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم

يعتبر القهوة و النشا من المنتجات التي تساهم في تفتيح الوجه والجسم ولكي يتم استخدام هذه الوصفة يجب اتباع الخطوات التالية:

مكونات كريم النشا لتفتيح الوجه

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من جوز الهند.

2 ملعقة من نشا الذرة.

4 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم القهوة لتفتيح الوجه

في إناء يتم وضع القهوة والنشا وجوز الهند و ماء الورد ويتم تقليبهم جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويكون القوام متجانساً.

بعد ذلك يتم وضع الإناء على النار ويجب أن تكون النار هادئة مع التقليب المستمر حتى يكون المزيج سميكاً.

نقوم بإطفاء النار ونترك المزيج حتى يبرد تماماً، وبعد ذلك يتم تطبيق المزيج على البشرة وتركه لمدة 60 دقيقة.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، ومن أجل الحصول على نتيجة فعالة في تفتيح وشد البشرة ونضارتها يجب تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك القهوة والشوفان والنشا

يعد هذا الماسك من الماسكات الفعالة في التخلص من تجاعيد البشرة، ويمكن استخدام الماسك عن طريق اتباع الآتي:

مكونات كريم الشوفان لتفتيح الوجه

ملعقتين صغيرتين من النشا.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

طريقة تحضير القهوة لتفتيح الجسم