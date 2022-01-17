نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة القطايف الهشة في البيت بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عجينة القطايف ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة القطايف.

مكونات عجينة القطايف

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات هذه الوصفة وهي كالتالي:

مقدار كوبين من الدقيق متعدد الاستعمالات.

نصف كوب من السميد.

ملعقتين كبار من الحليب البودر.

ملعقتين كبار من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

مقدار ثلث كوب من البندق المجروش.

ثلث كوب عين جمل مجروش.

ثلث كوب زبيب.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقتين كبار سكر بودر.

شربات أو قطر ثقيل

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة القطايف اللذيذة والمحشية بالمكسرات وهي كالتالي:

نقوم بخلط ملعقتي السكر وثلاثة أكواب الماء وملعقتي الحليب البودر والخميرة والبيكنج بودر وكوبي والدقيق ونصف كوب السميد صودا في الخلاط الكهربائي.

وبعدما يتم خلط المكونات جيدا نقوم بصب الخليط في إناء ونتركه حتى يختمر لمدة ساعة إلا ثلث.

وبعدما يختمر العجين جيدا نقوم بتقليبه حتى يعود لقوامه السائل.

ثم نقوم بتسخين طاسه على النار وبعدما تسخن نقوم بتهدئة درجة حرارة النار إلي درجة متوسطة.

ثم نقوم بصب بعض العجين السائل في الطاسة بواسطة المغرفة أو كوب صغير.

ومدة طهى عجينة القطايف على النار تكون ٢٠ ثانية لا أكثر ويكون لونها بعد تسويتها ذهبيا فاتحا.

ثم نقوم بإخراجها من المقلاة وتغطيتها بقطعة قماش حتى يصبح قوامها طريا.

بعد ذلك نقوم بخلط المكسرات مع الزبدة والسكر البودر جيدا، ثم نقوم بحشو القطايف بكمية متوسطة من المكسرات

ثم نقوم بإغلاق القطايف بعد حشوها.

ثم نقوم بقليها في الزيت وبعدما تتم تسويتها بوضعها في الشربات الثقيل مباشرة.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: