طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص اللذيذ

كيكة الشوكولاتة بالصوص تعد من أشهى وأشهر الحلوى التي يرغب جميع أفراد الأسرة الكبار وأطفالنا الصغار في تناولها بإستمرار لمذاقها الشهي اللذيذ وهي تتواجد بالعديد من الطرق وكل طريقة لها مذاقها الخاص كالكيكة بالبرتقال، وكيكة الزبادي، وكيكة الشيكولاتة كما سوف نتناول طريقتها الأن من خلال هذا المقال بالتفصيل بكل تكاتها وأسرار نجاحها.

مقادير عمل كيكة بصوص الشوكولاتة:

يمكنك عمل كيكة الشيكولاتة بالصوص بطريقة مبتكرة وذات مذاق شهي من خلال المقادير التي سون نتناولها في الأسطر الأتية:-

كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر الناعم.

3 بيضات.

3 أكياس فانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

كوب حليب.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة بيكينج باودر.

رشة من الملح.

مقادير صوص الشوكولاتة للكيك:

كوب من الحليب.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من السكر الناعم.

2 ملعقة من الدقيق

ربع كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص:

وداعاً لفشل نجاح الكيكة يمكنك عمل أشهى كيكة شيكولاتة وضمان نجاحها من خلال إتباع الخطوات الأتية بالترتيب كما يلي:-

نقوم بإشعال الفرن لكي يسخن قبل البدء في تحضير الكيكة. في وعاء نقوم بنخل الدقيق في البداية ونضع علية البيكينج باودر و الكاكاو و رشة الملح. ثم نضع البيض في وعاء عميق مع الفانيليا و نخفقه بالمضرب الكهربائي حوالي 3 دقائق حتى يتضاعف حجمه، ثم نضيف السكر و نخفقه مع البيض. ثم نضع الزيت ثم الحليب مع الاستمرار في الخفق بالمضرب الكهربائي. نضع خليط الدقيق على خليط البيض و نقلبه بالملعقة جيداً حتى يمتزج تماماً حتى نحصل على قوام الكيك. نحضر صينية وندهنها بزيت ورشة دقيق ونسكب بها خليط الكيك وندخلها الفرن الساخن حتى تنضج. بعد إكتمال النضج نتركها تبرد تماماً ثم نسكب عليها صوص الشيكولاتة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة للكيكة: