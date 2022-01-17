نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر التماسك.. كرات البطاطس المقلية المقرمشة اللذيذة بكل أسرارها لأكلة سهلة واقتصادية تشرفك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كرات البطاطس المقلية من ألذ الأكلات والتي تجعل كل من يتذوقها يطلبها مرة أخرى، فهي من الكلات الشهية و الاقتصادية التي لا ترهق ميزانيتك، لذلك سوف نقوم من خلال المقال بإخبارك بعدة طرق لعملها لكي تصنعيها بطريقة لذيذة ومقرمشة، ولن تتوقفي عن صنعها مرة أخرى، فمكوناتها موجودة لديك في مطبخك.

كرات البطاطس المقلية

تعد البطاطس من النشويات سهلة الهضم، والتي تعتبر من أفضل الأكلات، وإليك عدة طرق لعمل الكرات منها.

كرات البطاطس المقرمشة

يمكنك عمل هذه الكرات بالطريقة المقلية البسيطة، وطريقتها كالتالي:

المكونات:

أربع حبات من البطاطس الكبيرة الحجم.

لتر من الماء النقي.

زيت غزير للقلي.

عدد حبتان من البيض الأحمر.

كوب من البقسماط المطحون.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع كوب من الدقيق الأبيض.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق قومي بوضع لتر الماء.

بعد ذلك ضعي بالماء الكمون.

ثم قشري البطاطس، وقطعيها مكعبات.

بعد ذلك اتركيها حتى يتم سلقها جيداً.

ثم صفيها من الماء جيداً، وقومي بهرسها جيداً.

بعدها ضعي الملح عليها، وقلبي جيداً.

ثم في طبق خارجي اخفقي البيض، وضعي عليه الفلفل الأسود.

بعد ذلك وفي طبق آخر ضعي البقسماط المطحون.

شكلي البطاطس على شكل كرات بعد وضع الدقيق الأبيض مع البطاطس.

ثم قومي بوضع الكرات في البقسماط، ثم ضعيها في البيض، ثم البقسماط مرة أخرى.

بعد ذلك سخني الزيت جيداً ثم ضعي الكمية في الزيت بعد أن تكون النار هادئة.

وقدميها مع المكرونة.

كرات بطاطس بالجبن

اصنعي أفضل كرات البطاطس بالجبنه، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

حبتان كبيرتان من البطاطس.

نوع جبن تفضلينه.

سبع ملاعق من الدقيق الأبيض.

حبة من البيض الأحمر.

ملح طعام حسب الرغبة.

كوب إلا ربع من اللبن الحليب الدافئ.

كمية زيت مناسبة للقلي.

طريقة التحضير:

قومي بوضع البطاطس بعد تقشيرها في كمية مناسبة من الماء للسلق.

بعد ذلك اخرجيها من الماء، وقومي بتصفيتها جيداً.

ثم اهرسي البطاطس، وضعي عليها اللبن الدافئ.

بعد ذلك اخفقي البيض جيداً، وضعي عليه الملح والفلفل الأسود.

ثم قومي بتشكيلها على شكل كور.

بعد ذلك ضعيها في البيض، ثم الدقيق.

ثم أكملي باقي الكمية.

وبعدها ضعيها في زيت غزير ساخن حتى يصفر لونها.

في الختام قد نكون عرضنا طريقة كرات البطاطس المقلية، وبالجبن اللذيذة و الغير مكلفة ستكون وجبة مميزة و سهلة ولن ترهق ميزانية المنزل لان مكونتها من ثلاجتك.