حضريها بكل سهولة الشاورما السوري مثل المحلات بالطعم والنكهة المميزة

طريقة شاورما الدجاج السوري اشهر ولذيذ وسريع من أنواع شاورما الدجاج فهو طبق ووصفة شهية تعتمد على سر الشاورما السورية التي يتوق الكثيرون لمعرفتها سواء كانت بطريقة فاطمة أبو حاتي طريقة شاورما الدجاج السورية او طريقة طبخ شاورما الشام السورية بطريقة الأصيل او طريقة طبخ شاورما الدجاج السوري سالي فؤاد باستخدام توابل الشاورما السورية للمطاعم وكيفية صنع شاورما الدجاج كما هو الحال في المطاعم وكيفية صنع شاورما الدجاج في المنزل وكيفية صنع الخبز السوري ويمكن صنعها بالدجاج أو اللحم، تابعوا معانا بكل سهولة طريقة عمل الشاورما السوري بكل سهولة في المنزل.

طريقة طهي شاورما الدجاج السوري في المنزل

الشاورما السورية لها طرق وأصناف عديدة يمكنك من بينها التنويع وعدم استخدام طريقة واحدة فقط طريقة شاورما فتة الدجاج مع الزبادي طريقة شاورما الدجاج بالزبادي وشاورما الدجاج بدون بيض فقط جربها واستمتع بطعم جديد في كل مرة:

كيلو دجاج منزوع العظام.

حبتان بنادورا كبيرتان.

2 حبة فلفل رومي أحمر.

¾ كوب ماء.

رشة ملح ناعم.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة بهارات شاورما.

¼ كوب عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة خل أبيض.

ملعقتان كبيرتان بصل بودر.

زيت زيتون حسب الاحتياج.

10 رغيف خبز الشراك.

½ كوب مايونيز.

حبتان بطاطا مقلية.

½ كوب خيار مخلل.

طريقة تحضير الشاورما السوري الدجاج

يمكنكم تحضير الشاورما السوري الدجاج بكل سهولة في المنزل من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية :