مكون واحد ضعيه على الشامبو يمنع تساقط الشعر وينبت لفراغات ويطول الشعر وهيكون زي الحرير من أول استخدام

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عمر شويل - جدة مكون واحد ضعيه على الشامبو يمنع تساقط الشعر،تريد كل امرأة أن يكون شعرها طويلاً وناعماً حيث أن الشعر الطويل من علامات الجمال عند المرأة، وهناك مجموعة كبيرة من النساء يعانون من الشعر القصير ويقومون بالبحث عن طرق مختلفة تساعد في تطويل الشعر وتكثيفه، وهناك عدد كبير من الوصفات الطبيعية التي تساهم في تكثيفه، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيف يمكن استخدام القهوة مع الشامبو.

مكون واحد ضعيه على الشامبو يمنع تساقط الشعر

تعد القهوة من المنتجات المفيدة للشعر والتي تعمل على تكثيف الشعر وزيادة نموه، ويمكن استخدام القهوة مع الشامبو عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات وصفة القهوة على الشامبو لتطويل الشعر

2 ملعقة صغيرة من القهوة.

كوب من الماء.

3 ملاعق كبيرة من شامبو الأطفال.

طريقة تحضير القهوة على الشامبو لتكثيف الشعر

في إناء يتم وضع القهوة وإضافة الماء إليها ومزجهم جيداً حتى تصل إلى مرحلة الغليان ويجب أن تكون النار هادئة.

بعد ذلك نترك القهوة حتى تبرد تماماً ثم يتم وضعها على شامبو الأطفال.

يتم بعد ذلك غسل الشعر باستخدام هذه الوصفة ويجب أن يتم تجهيز هذه الوصفة قبل استخدامها على الفور فلا يمكن الاحتفاظ

بها لفترة قبل استخدامها.

نقوم بعد ذلك بوضع الوصفة على الشعر وتركها لمدة دقيقتين وبعدها يتم غسل الشعر بالماء، ومع تكرار غسل الشعر

سوف يختفي اللون الناتج عن القهوة بشكل تدريجي، ويمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

الشامبو مع الكافيين للشعر

تعتبر هذه الطريقة فعالة عند إضافة الكافيين إلى الشامبو في تطويل الشعر وتكثيفه ويمكن استخدامها عن طريق الآتي:

في هذه الطريقة يتم خلط كمية قليلة من الكافيين السائل مع نوع الشامبو الذي يتم استخدامه.

يتم استخدام هذا المزيج في تدليك فروة الرأس برفق لمدة لا تقل عن دقيقتين.

ثم بعدها يتم غسل الشعر جيداً بالماء للتخلص من بقايا الكافيين الموجودة على الشعر.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية استخدام القهوة على الشامبو من أجل تطويل الشعر وزيادة نموه، يمكن اتباع هذه الطريقة والحصول على نتائجها المبهرة في تطويل الشعر وتكثيفه.