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عمر شويل - جدة ضاع عمرك وأنت تشتري الجاهز خبز الشاورما في 5 دقائق من اليوم حضريه في البيت افضل من المحلات بأقل مكونات - ثقفني
ضاع عمرك وأنت تشتري الجاهز خبز الشاورما في 5 دقائق من اليوم حضريه في البيت من الوصفات المطلوبة بشكل كبير هي طريقة تحضير خبز الشاورما في المنزل، فالشاورما لها شعبية كبيرة جدًا وخاصة بعد انتشار السوريين في جميع بقاع الوطن العربي، وهي من الأكلات الشهيرة حاليًا فهي بدأت في الدولة العربية الشقيقة سوريا وانتقلت منها بعد ذلك إلى مصر والدول العربية الأخرى، ويسمى خبز الشاورما بخبز الصاج أيضًا وهو موجود منذ القدم في وطننا العربي، ويعد خبز الصاج غني بالعديد من الفوائد والعناصر الغذائية المفيدة للجسم.
طريقة تحضير خبز الشاورما في المنزل
مكونات الطريقة:-
- كوب كبير من الحليب السائل.
- نصف كوب كبير من الزبدة البلدي.
- أربع أكواب طحين.
- رشة ملح.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة أوريجانو.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- سكر أبيض.
- بيضتان كبيرتان.
خطوات التحضير:-
- قومي بتسخين الحليب السائل وأضيفيه إلى الزبدة في وعاء مناسب الحجم وضعيه على النار على درجة حرارة هادئة ثم قومي بترك الوعاء على النار حتى يذوب ما بداخله ويسخن الخليط.
- أحضري الخلاط الكهربائي ثم قومي بوضع الطحينة والبيكنج باودر والملح والخميرة الفورية ثم اضربيهم في الخلاط حتى تتجانس المكونات وتصبح خليط واحد متجانس.
- ضعي خليط الزبدة إلى الخليط الموضوع في الخلاط ثم أضيفي صفار البيض إليه وأخفقيهم مرة أخرى داخل الخلاط حتى تختلط مع المكونات.
- أضيفي الأوريجانو إلى الخليط تصبح العجينة متماسكة وناعمة ثم ضعي الطحين إذا كانت العجينة يابسة قليلة حتى تزيد من ليونة العجينة.
- قومي بتشكيل العجينة على هيئة كرة ناعمة وقومي بوضعها داخل وعاء وادهني الوعاء بالزيت أو السمنة منعًا لالتصاق العجينة ثم قومي بتغليفها بالنايلون.
- اتركي الوعاء في غرفة دافئة لمدة حوالي ساعة كاملة حتى يتضاعف حجم العجينة وتختمر.
- قومي بدهن صينية فرن بالزيت والسمنة وقومي بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.
- افردي الصينية بالدقيق رشات بسيطة ثم قومي بفرد الكرة بالنشابة حتى يصبح سمكها رفيع تمامًا
- كرري خطوة الفرد مع كل كرات العجينة الموجودة ثم قومي بتسخين الفرن على 180 درجة مئوية.
- ضعي الصواني داخل الفرن حتى تنضج العجينة ثم قومي بإخراجها من الفرن.
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