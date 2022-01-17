ضاع عمرك وأنت تشتري الجاهز خبز الشاورما في 5 دقائق من اليوم حضريه في البيت افضل من المحلات بأقل مكونات

ضاع عمرك وأنت تشتري الجاهز خبز الشاورما في 5 دقائق من اليوم حضريه في البيت من الوصفات المطلوبة بشكل كبير هي طريقة تحضير خبز الشاورما في المنزل، فالشاورما لها شعبية كبيرة جدًا وخاصة بعد انتشار السوريين في جميع بقاع الوطن العربي، وهي من الأكلات الشهيرة حاليًا فهي بدأت في الدولة العربية الشقيقة سوريا وانتقلت منها بعد ذلك إلى مصر والدول العربية الأخرى، ويسمى خبز الشاورما بخبز الصاج أيضًا وهو موجود منذ القدم في وطننا العربي، ويعد خبز الصاج غني بالعديد من الفوائد والعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

طريقة تحضير خبز الشاورما في المنزل

مكونات الطريقة:-

كوب كبير من الحليب السائل.

نصف كوب كبير من الزبدة البلدي.

أربع أكواب طحين.

رشة ملح.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة أوريجانو.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

سكر أبيض.

بيضتان كبيرتان.

خطوات التحضير:-