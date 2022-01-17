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عمر شويل - جدة هتبقى قشطة.. بكيس واحد انسى شعر الجسم كلة في 5 دقائق ازالة وتفتيح بدون الم نهائيا - ثقفني
هتبقى قشطة.. بكيس واحد انسى شعر الجسم كلة في 5 دقائق إزالة شعر العانة والشعر الزائد في الجسم بشكل عام من الأمور المهمة والتي لا يجب إهمالها أبدًا فمن المحرم ترك الشعر الزائد في الجسم لمدة تزيد عن أربعين يومًا، وبالإضافة إلى ذلك فإن ترك الشعر في الجسم يقلل من نسبة أنوثتك فالفتاة بطبيعتها ناعمة ورقيقة كما أن الشعر الزائد في المناطق الحساسة وفي أي منطقة في الجسم قد يجعل زوجك ينفر منك وقد يسبب لك بعض الحرج، وموضوعنا اليوم هو إزالة شعر المناطق الحساسة باستخدام كيس من البيكنج باودر.
طريقة إزالة شعر العانة باستخدام كيس واحد من البيكنج باودر
مكونات الوصفة:-
- ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.
- كيس بيكنج باودر.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
خطوات التحضير:-
- قومي بوضع المكونات كلها داخل وعاء بلاستيكي عميق وقلبيهم جيدًا بالمضرب الكهربائي أو ملعقة معدنية حتى يصبح قوام الخليط كريمي قليلًا.
- بعد ذلك اغسلي جسمك جيدًا وخاصة المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها ثم ابدئي في فرد الخليط عليها.
- اتركي الخليط على المنطقة لمدة ربع ساعة كاملة حتى تتأكدي من إزالة جميع الشعيرات من جذورها.
- بعد ذلك أزيلي الخليط بالشعر في اتجاه عكس نمو الشعر باستخدام قطعة قطنية صغيرة.
- ثم اغسلي المنطقة مرة أخرى وجففيها حتى لا تصاب بالتشقق ورطبيها حتى تصبح ناعمة.
- يمكنك استخدام الخليط على أي منطقة في الجسم بها شعر زائد مرتين كل أسبوع حتى تحصلي على نتائج أكثر إرضاءً لك.
فوائد ماسك البيكنج باودر والنشا للبشرة
- يعمل الماسك على تقشير البشرة من أي جلد زائد أو ميت وتجعلها ناعمة وملساء تمامًا كبشرة الأطفال.
- منظف قوي للبشرة من الشوائب والأتربة التي تتعرض إليها في الحياة اليومية بدلًا من استخدام غسول الوجه.
- كما أنه يعمل على إزالة بثور الأنف السوداء المزعجة ويقضي على حب الشباب الذي يؤثر على شكل الوجه.
- يعالج التهابات البشرة وحروق الوجه ويمنع تهيج البشرة حيث أنه غني بمضادات الأكسدة القوية.
- ويعمل أيضًا الماسك على تفتيح البشرة والقضاء على البقع الداكنة الموجودة على البشرة.
- وأخيرًا يعمل الخليط على تسمين الوجه قليلًا وشد الخدود وإزالة التجاعيد.
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