هتبقى قشطة.. بكيس واحد انسى شعر الجسم كلة في 5 دقائق ازالة وتفتيح بدون الم نهائيا

هتبقى قشطة.. بكيس واحد انسى شعر الجسم كلة في 5 دقائق إزالة شعر العانة والشعر الزائد في الجسم بشكل عام من الأمور المهمة والتي لا يجب إهمالها أبدًا فمن المحرم ترك الشعر الزائد في الجسم لمدة تزيد عن أربعين يومًا، وبالإضافة إلى ذلك فإن ترك الشعر في الجسم يقلل من نسبة أنوثتك فالفتاة بطبيعتها ناعمة ورقيقة كما أن الشعر الزائد في المناطق الحساسة وفي أي منطقة في الجسم قد يجعل زوجك ينفر منك وقد يسبب لك بعض الحرج، وموضوعنا اليوم هو إزالة شعر المناطق الحساسة باستخدام كيس من البيكنج باودر.

طريقة إزالة شعر العانة باستخدام كيس واحد من البيكنج باودر

مكونات الوصفة:-

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

كيس بيكنج باودر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع المكونات كلها داخل وعاء بلاستيكي عميق وقلبيهم جيدًا بالمضرب الكهربائي أو ملعقة معدنية حتى يصبح قوام الخليط كريمي قليلًا.

بعد ذلك اغسلي جسمك جيدًا وخاصة المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها ثم ابدئي في فرد الخليط عليها.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة ربع ساعة كاملة حتى تتأكدي من إزالة جميع الشعيرات من جذورها.

بعد ذلك أزيلي الخليط بالشعر في اتجاه عكس نمو الشعر باستخدام قطعة قطنية صغيرة.

ثم اغسلي المنطقة مرة أخرى وجففيها حتى لا تصاب بالتشقق ورطبيها حتى تصبح ناعمة.

يمكنك استخدام الخليط على أي منطقة في الجسم بها شعر زائد مرتين كل أسبوع حتى تحصلي على نتائج أكثر إرضاءً لك.

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