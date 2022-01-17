اصنعي الدونات الهشة بالشوكولاتة اللذيذة في البيت

تعد الدونات من الحلويات الرائعة والشهية في الدول الغربية، كما يفضلها العديد من الأشخاص الكبار والصغار وذلك لمذاقها اللذيذ، ويعد أيضا من أكثر الحلويات التي تتميز بسهولة في التحضير، بإلإضافة إلى أنها خفيفة على المعدة ويتميز بقيمة غذائية عالية نظراً لاحتوائها على الشوكولاتة سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الدونات الهشة بالشوكولاتة اللذيذة وبطريقة سهلة في التحضير في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة

المكونات:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض .

أثنين من البيض .

ملعقة كبيرة من الخميرة .

أثنين ملعقة كبيرة من السكر .

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة .

أثنين كوب من اللبن الساخن للعجن .

ذرة من ملح الطعام .

كمية من الشوكولاتة السائلة .

سكر بودرة للتزيين .

كمية من الزيت النباتي للقلي .

طريقة التحضير :