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عمر شويل - جدة اصنعي الدونات الهشة بالشوكولاتة اللذيذة في البيت - ثقفني
تعد الدونات من الحلويات الرائعة والشهية في الدول الغربية، كما يفضلها العديد من الأشخاص الكبار والصغار وذلك لمذاقها اللذيذ، ويعد أيضا من أكثر الحلويات التي تتميز بسهولة في التحضير، بإلإضافة إلى أنها خفيفة على المعدة ويتميز بقيمة غذائية عالية نظراً لاحتوائها على الشوكولاتة سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الدونات الهشة بالشوكولاتة اللذيذة وبطريقة سهلة في التحضير في البيت من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة
المكونات:
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- أثنين من البيض.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- أثنين ملعقة كبيرة من السكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.
- أثنين كوب من اللبن الساخن للعجن.
- ذرة من ملح الطعام.
- كمية من الشوكولاتة السائلة.
- سكر بودرة للتزيين.
- كمية من الزيت النباتي للقلي.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء عميق وضعي فيه ثلاث أكواب من الدقيق ثم ضيفي إليه أثنين ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة وذرة من الملح ونخلط المكونات جميع مع بعضهم البعض وبعد ذلك نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة وأثنين من البيض ونعجن المكونات مع بعضهم البعض بشكل جيد.
- الخطوة الثانية نضيف أثنين كوب من اللبن بشكل تدريجي ثم نعجن بإستخدام اليد حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة ثم نترك العجينة حتى ترتاح وتختمر العجينة لحوالي ساعة تقريباً على الاقل وبعد ذلك نأخذ قطع من عجينة الدونات ونرش عليها القليل من الدقيق ثم نفردها ونجعلها بسماكة سم تقريباً ثم نقطع العجينة على شكل دوائر أو نستخدم القطاعة الدائرية حتى يسهل علينا تقطيع العجينة ونترك العجينة حتى ترتاح مرة أخرى إلى حوالي 10 دقائق تقريباً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء عميق وقومي بتسخين فيه الزيت النباتي جيداً على النار ونقلي الدونات في الزيت وبعد أن يصبح لون الدونات ذهبياً قومي بإخراج الدونات من الزيت ثم نغمس وجه الدونات بالشوكولاتة السائلة وبعدها نرش عليه السكر البودرة ونضعها في طبق للتقديم ثم نضع دونات الشوكولاتة في الثلاجة حتى تصبح الشوكولاتة جامدة وبعد ذلك أصبحت الدونات جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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