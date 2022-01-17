أسرار محلات الطورشي.. ملعقة واحدة ضعيها علي الخيار المخلل هيبقي مقرمش ومشطشط لحد آخر واحد

الخيار المخلل هو أحد أشهر المخللات العربية، حيث تتميز مصر وبلاد الشام بإتقانهم في تصنيع مخلل الخيار المقرمش اللذيذ، وذلك بسبب توافر محصول الخيار الكثير في الأرض الزراعية، حيث تشتهر مصر بزراعتها للخيار الأخضر في أرضها وتربتها الطينية على ضفاف النيل وفي أراضي الدلتا، وذلك بسبب حب الخيار الشديد للري كل فترة قصيرة، حيث يحتوي الخيار على الكثير من الفيتامينات الطبيعية والمعادن المفيدة للبشرة والجسم، ويضاف الخيار إلى بعض أنواع السلطات، كما يمكنه تحضيره كنوع من أنواع المخللات.

مكونات إعداد الخيار المخلل

تعتبر هذ الوصفة من أسهل وأسرع الوصفات المنزلية من أجل تحضير الخيار المخلل، ولابد عند تحضير الوصفة أن نقوم باتباع الخطوات بشكل صحيح وذلك من أجل الحصول على قرمشة للخيار المخلل، فهذه القرمشة تدل على نجاح الوصفة، حيث يتم تحضير الخيار المخلل كما يلي:

كيلو من الخيار البلدي.

ربع كوب من الثوم.

ربع كوب من أي نوع زيت نباتي.

برطمان زجاجي نظيف ومحكم الغلق.

ملح وفلفل اسمر حسب الرغبة.

ربع كوب من الخل الأبيض.

وحدات من الفلفل الحار حسب الرغبة.

2 ملعقة من الشطة الحارة.

طريقة إعداد الخيار المخلل

يتم غسل الخيار جيدا بالماء الفاتر لتنظيفه من الأتربة.

يتم سلق الخيار لمدة ربع ساعة في إناء به ماء مغلي.

نقوم برص الخيار في البرطمان الزجاجي بالتساوي.

ثم نقوم برص وحدات الفلفل الحار مع الخيار في البرطمان.

ثم نقوم بإعداد محلول تخليل الخيار، حيث نقوم بفرم الثوم مع الشطة الحارة والملح والفلفل والخل.

ثم نقوم بصب هذا الخليط فوق الخيار والفلفل الحار، ونقوم بالاحتفاظ بالخيار المخلل في الثلاجة لمدة 4 أيام ثم يتم تناوله.

فوائد تناول الخيار المخلل

يمتلك الخيار المخلل الكثير من الفوائد الصحية للجسم، حيث أنه يتميز بما يلي: