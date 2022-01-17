حضري السمان المحشي في الفرن الرائع بمذاق شهي ومميز من المنزل

تعتبر وجبة السمان من الوجبات التي تحتوي على بروتين عالي ويشبه الحمام من حيث الشكل وطريقة التحضير نسبياً ودعت بعض العائلات على تحضيره في المنزل باستمرار خاصة عند العزومات الكبيرة، يتمتع بمذاق مختلف عن فئة الطيور بشكل لا يقاوم ولكن على الرغم من جودة ذلك إلا أنه قليل الظهور والتحضير، ويوجد بعض المطاعم القليلة فقط هي التي يتوفر بها وجبة السمان ولكن يزداد سعرها بشكل كبير في المطاعم لذلك يتسائل محبي السمان عن إمكانية تحضيره في المنزل خاصةً مع انتشار الأقاويل أنه يشبه طريقة تحضير الحمام لذلك لا يوجد صعوبة في تحضيره، وللحصول على وجبة شهية جذابة يتم تحضيرها في المنزل بسهولة ودون التكلفة باهظة مثل المطاعم بالإضافة إلي الفوائد الغنية التي يتمتع بها السمان يمكنك متابعة طرق التحضير عبر هذا المقال.

طريقة تحضير السمان المحشي

مكونات التحضير:

اربع وحدات من السمان النظيف.

قوالب وكبده السمان مقطعة إلي قطع صغيرة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

ثمرة بصل مفرومة.

زيت نباتي للتحمير أو زبدة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

كأس من الأرز المغسول.

رشة صغيرة من جوز الطيب الناعم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير: