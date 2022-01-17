أسرار عمل عجينة البيتزا بطريقة سريعة للحصول على ألذ طعم

الكثير من الأشخاص يعشقون تناول البيتزا ويحبونها للغاية نظراً لمذاقها الشهي واللذيذ فضلاً عن قيمتها الغذائية العالية بفضل احتوائها على مكونات طبيعية مفيدة للجسم مثل الفلفل والطماطم والزيتون، وهي أكلة إيطالية تتعدد أنواعها وأشكالها على حسب الإضافات التي توضع عليها ومنها البيتزا العادية والبيتزا مارجريتا والبيتزا بالجمبري والبيتزا باللحمة المفرومة وغيرها من الأنواع ويكمن سر نجاحها في العجينة التي تُصنع منها والتي يتم إعدادها بطريقة خاصة نذكر لكم خطواتها بالترتيب من خلال السطور التالية وذلك ضمن خدمة الوصفات التي نستعرض من خلالها تشكيلة متنوعة من الوصفات الخاصة بالمطبخ العربي والعالمي، تابع معنا.

طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة

لن تحتاجي بعد الآن إلى شراء البيتزا من المطاعم أو محلات البيتزا وذلك بعد أن تتعرفي من خلال السطور التالية على طريقة عمل العجينة التي تتكون منها والتي تعد أحد أهم مكوناتها ويتوقف جزء كبير من نجاح وصفتها على هذا المكون.

خمسة أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوبين من الماء الدافئ.

ملعقة طعام كبيرة من السكر.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة.

كوب من الزيت.

خطوات طريقة تحضير عجينة البيتزا

يمكنك تحضير عجينة البيتزا بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة وذلك من خلال السطور التالية.