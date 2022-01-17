النوديلز طريقه عمل الأندومي بالمنزل مش هتشتري من برا تاني

صناعة النودلز بنكهات مختلفة مثل الجاهزة وبدون مواد حافظة، ازداد الطلب على طريقة عمل النودلز مؤخرًا، لأنها متوفرة بكثرة في جميع الأسواق، وبفضل مذاقها اللذيذ الذي يحبه الكبار والصغار لقد أصبح ضيفًا منتظمًا على جميع الطاولات المصرية كطبق سريع وغني وبسبب انتشار الشائعات الكثيرة حول الإندومي ومدى ضرره على الصحة العامة اتجهت العديد من ربات البيوت إلى طهي الإندومي في المنزل باعتباره طبقًا صحيًا ورائعًا علاج لذيذ للأطفال والكبار، تابعوا معانا

مكونات عمل الإندومي في البيت

يمكنكم تحضير الاندومي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:

كيس مكرونة سباجتي.

مكعبين مرقة دجاج.

1 ملعقة من كمون.

نصف ملعقة من فلفل أسود.

ملعقة من شطة.

ربع ملعقة من البصل بودر.

ملعقة من ثوم بودر.

ملعقة من بهارات مشكلة.

طريقة تحضير الإندومي في البيت

خذ قدرًا عميقًا واسكب كمية متوسطة من الماء فيه وأضف بعض الملح.

عندما يغلي الماء ضعي مكعبين من المرقة فيه وقلبي حتى يذوب تمامًا.

نضيف مسحوق البصل ثم مسحوق الثوم مع التحريك المستمر.

تذوق الملح واضبط كمية الملح حسب الذوق.

بعد التأكد من ذوبان المرق تمامًا اخفض كيس المعكرونة إلى ماء مغلي حيث تم إذابة مكعب المرقة.

اتركي المعكرونة قليلاً حتى تنضج بالكامل.

هناك ملاحظة يجب أخذها في الاعتبار عند إطفاء النار على موقد المعكرونة تأكد من تركها بسيطة من غليان الماء وترك المعكرونة غير مصفاة.

في مقلاة صغيرة أخرى ضعيها على الموقد وسخنيها بقوة.

نضع الفلفل الحار والبهارات والكمون والفلفل الأسود.

ارفعي المقلاة عن النار وستصبح بهارات الإندومي جاهزة.

يتم تقديم إندومي عن طريق وضع المعكرونة المسلوقة غير المفلترة في طبق عميق وكمية كافية من المعكرونة بالإضافة إلى الماء المغلي.

توضع البهارات المطبوخة على النار حسب الرغبة، والآن الإندومي جاهز للأكل.

طريقة عمل الاندومي الجاهز