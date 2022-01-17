مهما كان عمرك فوق ال 60.. قشور الرمان والحليب سيجعلك بنت في سن الـ20 بشرة مشدودة كالزجاج بدون تجاعيد ولا ترهلات

مهما كان عمرك فوق ال 60.. قشور الرمان والحليب سيجعلك بنت في سن الـ20 طريقة عمل كريم قشور الرمان والنشا، حيث قامت عدة نساء بعمل هذا الكريم للتفتيح ووجد أن النتائج مذهلة حيث أنه لا يقوم بتفتيح البشرة فحسب وإنما يعمل الكريم على شد تجاعيد الوجه التي تظهر مع مرور السن بعد بلوغ الفتاة سن الثلاثين، وللرمان والنشا كمكونين منفصلين عدة فوائد للبشرة وللجسم والصحة بشكل عام وإضافتهما لعمل خليط واحد يعزز من هذه الفوائد ويزيدها، وفيما يلي سنوضح كيفية وطريقة تحضير الكريم بمكونات بسيطة لن تكلفك شيء.

طريقة عمل كريم قشور الرمان والنشا

مكونات عمل الكريم

ملعقة واحدة كبيرة من قشر الرمان المطحون وواحدة مثلها من نشا الذرة.

كمية مناسبة من عصير الرمان.

حليب طازج بمقدار ملعقة كبيرة.

خطوات التحضير:-

قومي بتحضير وعاء عميق بلاستيكي وحجمه متوسط وقومي بوضع الحليب ونشا الذرة وقلبيهم حتى يتجانسوا كليًا.

بعد ذلك أضيفي قشور الرمان المطحونة وعصير الليمون إلى الخليط السابق وقلبي كل المكونات مع بعضها البعض.

ضعي الخليط في علبة بلاستيكية صغيرة وقومي بحفظه داخل الثلاجة حتى يتماسك قليلًا قبل الاستخدام.

اغسلي وجهك من أي مستحضرات تجميل ومكياج ومن أي شوائب وأتربة بالماء والغسول الخاص بنوع بشرتك.

جففي وجهك جيدًا ثم ابدئي في فرد الكريم عليه بطبقات سميكة وخاصة على أماكن ظهور التجاعيد والاسمرار.

اتركي الخليط على وجهك لمدة نصف ساعة حتى يبدأ في الجفاف ثم افركيه بيديك ليتساقط.

مرة أخرى قومي بغسل بشرتك بالماء البارد والغسول أيضًا وجففيها تمامًا ثم رطبيها بأي كريم مرطب لديك.

استمري على الطريقة يومين من كل أسبوع وستجدي أفضل النتائج في فترة قصيرة.

أهم فوائد الرمان للبشرة