نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ماسك القهوة لترطيب الشعر الجاف وبدون مجهود أو تكاليف والنتائج مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القهوة من أهم المشروبات الهامة جدًا في العالم كله، لها الكثير من الفوائد للجسم، وايضًا تستخدم كأهم المواد الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات سواء للشعر أو البشرة، وقد تحقق أفضل النتائج بالفعل، وقد تساعد ايضًا في ترطيب فروة الرأس، وخاصتًا للشعر الجاف، وسوف نتعرف على أهم الوصفات القهوة للشعر الجاف، وفوائدها من خلال هذا المقال.

فوائد القهوة للشعر بشكل عام

القهوة لها العديد من الفوائد للشعر بشكل عام، والشعر الجاف بشكل خاص ومن أهم فوائدها ما يلي:

تساعد القهوة في منع حدوث تساقط للشعر، فهي تحتوي على الكافيين الذي يساعد على تقوية بصيلات الشعر وعدم تساقطه.

تعزيز نمو الشعر بشكل سريع، ولذلك فهي تساعد على تكثيف الشعر في فترة بسيطة وحماية الرأس من الصلع.

تستخدم القهوة ايضّا كمقشر طبيعي لفروة الرأس التي قد تساعد في التخلص من القشرة والحكة.

وصفات القهوة للشعر الجاف

يوجد العديد من الوصفات التي تدخل في تكوينها القهوة حتى تساعد في التخلص من جفاف الشعر والتمتع بنعومته، وشكله الجذاب، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

القهوة مع زيت الزيتون للشعر

هذا الماسك قد يساعد في ترطيب فروة الرأس، وتغذيتها بشكل كافي، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين كبار من القهوة المطحونة.

ملعقتين كبار من زيت الزيتون البكر

طريقة الاستخدام

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس.

وزعي الخليط على الشعر جيدًا، ودلكي فروة الرأس.

يترك على الشعر لمدة ربع ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر، والشامبو الطبيعي.

كرري الوصفة مرتين اسبوعيًا لأفضل نتيجة.

القهوة مع الزبادي لترطيب الشعر الجاف

من المتعارف عليه أهمية الزبادي في ترطيب الشعر بشكل فعال، ولذلك عند خلط القهوة مع الزبادي وسوف تحصلين على النتيجة المطلوبة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

علبة من الزبادي الطبيعي.

ثلاث ملاعق من مسحوق القهوة.

طريقة الاستخدام