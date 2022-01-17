كيكة الشكولاتة بنكهة الكريمة وغرقانة صوص شكولاته

كيكة الشكولاتة بنكهة الكريمة، كيكة الشكولاتة من أكثر الحلويات المفضلة عند الأطفال تتميز بمذاق رائع هشة وقطنية، وهى من الحلوى اللذيذة ومميزة عن باقى أنواع الكيك بنكهة الشكولاتة والصوص وهى أكثر طلب في أعياد الميلاد والمناسبات العائلية، كما يمكن تحضيرها بتكات وطرق مختلفة، اليوم سوف نقوم بتحضير كيكة الشكولاتة بمقادير مضبوطة في البيت.

مكونات تحضير كيكة الشكولاتة:

٢ كأس من الدقيق الحلويات الفاخر.

٢ كأس من السكر.

كأس واحد من الكاكاو الخام.

كأس واحد من الحليب.

كأس واحد من الماء الدافئ.

٢ ملعقة كبيرة من سمنة.

نص كأس من الزيت.

كيس واحد من الفانيليا.

كيس واحد من الباكنبودر.

٢ ملعقة من بيكربونات الصوديوم

٢ حبة البيض.

رشة الملح.

مكونات الكريمة:

٢ كأس من السكر.

٢ ملعقة من الحليب أو اللبن.

طريقة تحضير الكيكة:

أولا يجب تسخين الفرن جيدا، وبعد ذلك نبدأ بدهن صينية الفرن بالزبدة ورشها بالقليل من الدقيق ونتركها على جانب. في وعاء نضع المكونات الجافة كوبين من الدقيق وكيس من الباكنبودر و كأس من الكاكاو الخام و ملعقتين من البكربونات الصوديوم. ثم نخلط المكونات مع بعض ونضيف القليل من رشة الملح وكأس من السكر إلى الخليط، ثم بالمضرب اليدوي ننزل بالحليب والبيض و الفانيليا والزيت. نقوم بخلط المكونات جيدا ونضيف الماء الدافئ تدريجيا حتى نحصل القوم المطلوب للكيك، ثم نضع الخليط في صينية الفرن المدهونة بالزبدة. ثم ندخل صينية الكيكة في الفرن ثم نتركها مدة مابين ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة حتى تنضج الكيكة، مع مراعاة عدم فتح الفرن إلا بعد ٢٠ دقيقة. من أسرار نجحها الكيكة عدم الفتح عليها وهى داخل الفرن للحصول على كيكة منفوشة وعالية، وبعد ذلك نخرج الكيك من الفرن. وأخيرا نقوم بتحضير الصوص الكيكة بحيت نقوم بخفق الحليب مع السكر جيدا حتى يتحول إلى كريمة ثم نضعه على الكيك وبذلك ندخل الكيكة في الثلاجة حتى تجمد. نترك الكيكة في الثلاجة مدة ساعتين إلى ثلاثة، ثم نخرج كيكة الشكولاتة ونقطعها وتقدم باردة في أطباق للأطفال وجميع أفراد العائلة.

طريقة التقديم:

تقدم الكيكة الشكولاتة باردة مع كوب من العصير.