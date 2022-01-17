نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطعمة ومشروبات تساعدك علي التخلص من رائحة الفم الكريهة والنتيجة جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الناس تعاني من رائحة الفم الكريهة التي تكون ظاهرة بشكل كبير عند الكلام او حتى وقت تناول الطعام، وتصبح من أهم المشكلات المزعجة والمحرجة بشكل كبير، ولذلك فلابد من اتباع بعض الطرق التي قد تساعد في التخلص من هذه المشكلة بشكل نهائي، وسوف نتعرف على أهم هذه الطرق من خلال السطور التالية.

بعض الطرق التي تساعد في علاج رائحة الفم الكريهة

هناك العديد من الأسباب التي قد تكون سبب في ظهور رائحة الفم الغير مرغوبة فيها ولذلك أهم ما يجب الاهتمام به في هذه الحالة هي اتباع نظام في نظافة الفم بالكامل، واتباع مع ذلك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في القضاء على هذه الرائحة وتعطير الفم، وإذا لم يتم التخلص منها وعلاجها نهائيًا لابد من الذهاب الى الطبيب المعالج حتى يتم الفحص الداخلي للجسم، ومن أهم الوصفات التي لابد أن تتبع كطرق علاج لابد من استخدامها في بداية الأمر كالتالي:

بذور الشمر

بذور الشمر من أهم المواد الطبيعية التي تستخدم بشكل كبير في التخلص من البكتريا التي قد تتواجد في الفم أو عالقة في الاسنان واللسان مما ينتج عنها رائحة غير مرغوب فيها، ويتم تناول بذور للشمر، من خلال أما مضغ هذه البذور بشكل دائم أو شرب وتناول مشروب شاي الشمر بشكل يومي.

حبوب القرنفل

حبوب القرنفل كما نعلم أنها لها تأثير فعال في تنظيف الاسنان والتخلص من أي التهابات قد تتواجد بها، كما أن القرنفل يعمل على تنظيف وحماية الفم بشكل كامل، والتخلص من الفطريات والبكتريا، ويمنح الفم رائحة عطرية مميزة، وطريقة الاستخدام من خلال الغرغرة بمنقوع القرنفل، أو مضغ حبات القرنفل يوميًا.

عصير الليمون الطبيعي

يعتبر الليمون من الحمضيات التي بها قدرة على القضاء على البكتريا والفطريات، كما أنه معروف برائحته العطرية القوية ويتم استخدام الليمون بالغرغرة بعصير الليمون الطبيعي مرتين أو أكثر في اليوم، او فرك الاسنان واللسان بالليمون المقطع جيدًا.

أوراق البقدونس

تساعد أوراق البقدونس في منح الفم رائحة مميزة جدًا والتخلص من اي روائح قد تصدر من الفم، وذلك من خلال تناول بعض أوراق البقدونس في الصباح، أو تناول مغلي أوراق البقدونس بشكل يومي.