خلطة سحرية بمكونات طبيعية لفرد الشعر المجعد من الجذور

يعتبر الشعر الجاف المجعد من الأنواع التي ترهق صاحبها فهي تحتاج إلي التغذية بإستمرار وعدم الإهمال في العناية بها حتى نحافظ على المظهر المقبول لها ولابد أن نتساهل في الأمور التي تعالج الشعر الجاف المجعد وفي ذات الوقت لابد من اللجوء إلي العلاجات السريعة مثل البروتين والكيراتين الذي يؤدي في النهاية إلي النعومة الفائقة وبعد إنتهاء الفترة الخاصه به يبدأ الشعر يعود تدريجياً إلي حالته ويصبح أسوأ بالإضافة إلي المشكلات الأخرى من تساقط الشعر بكميات كبيرة لذلك لا ينصح باللجوء إلي تلك الحلول، ولكن اليوم نقدم لكم الحل الأمثل بدون علاجات صناعية بمنتجات من الطبيعة ويمكن أن تتوفر داخل منزلك وعليك فقد التجربة وستلاحظين النتائج الفعالة ونقدم لكم خلطة طبيعية لفرد الشعر يمكنكم متابعة الخطوات من خلال هذا المقال.

خلطة طبيعية لتنعيم الشعر المجعد

مكونات التحضير:

فنجان صغير من العسل الأبيض.

فنجان صغير من زيت جوز الهند.

قطرات من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من دبس السكر الأسود.

موزة واحده.

طريقة التحضير:

تحضير طبق عميق ووضع فيه المكونات بشكل تدريجي رسوم اضافه خل التفاح والعسل ودبس السكر وهرس الموزة بشكل جيد ونقوم بتقليب المكونات جيداً حتى تصبح ناعمة. يمكنك استخدام الخلاط الكهربائى أو محضرة الطعام الصغيرة لتسهيل خلط المكونات معاً. نحضر فرشاة صغيرة الحجم ناعمة ووضع عليها الخليط ثم تصفيف الشعر باستخدام الفرشاة بحيث يتم توزيع الخليط على الشعر بشكل جيد. يتم ترك الخليط على الشعر حتى يجف تماماً مدة ساعه أو أكثر وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر بعناية وبعد إزالة مكونات الخلطة من الشعر يتم غسل الشعر بالبلسم الخاص بك. الحرص على أن يكون الشامبو خالي من مادة الكبريت التي تعمل على هيشان الشعر، ويتم تكرار الخلطة كل أسبوع مرة واحده ونلاحظ النتائج منذ الشهر الأول وكيفية فرد ونعومة الشعر.

كيفية الحصول على الشعر الناعم:

يوجد الكثير من الطرق للعناية بالشعر ولكن من أهم الخطوات التي لابد أن تتوفر عند الرغبة في شعر الناعم لا بد من: