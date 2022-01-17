بديل التاتو.. اصبغي حواجبك بالقهوة باللون البني الفاتح صبغة تدوم طويلاً

صبغ الحواجب بالقهوة، تتمتع القهوة بلونها البني الداكن ورائحتها العطرية المميزة هذا إلى جانب مذاقها الرائع الذي يعشقه الملايين فهي تدخل في تحضير العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعالج مشاكل متعددة للبشرة والجلد، كما أنها تساهم في صبغ لون الشعر الأسود إلى اللون البني الداكن مع ضرورة تكرار استخدامها، وهذا بفضل احتوائها على مادة الكافيين التي تساعد على تفتيح لون الشعر، كذلك يمكن استخدامها لصبغ شعر الحواجب والعمل على امتلاء الحاجبين ليبدو بإطلاله أنثوية طبيعية ومميزة، وهذا الذي سوف نتعرف عليه معاً من خلال النص التالي تابعونا للتعرف على طريقة عمل الصبغة المنزلية.

صبغ الحواجب بالقهوة

استخدمي هذه الوصفة المحضرة من القهوة وزيت جوز الهند لصبغ شعر الحواجب والعمل على تكثيفه وزيادة نموه، وجعل الحواجب تبدو ممتلئة وكثيفة وذات لون بني داكن طبيعي رائع، وذلك بدلاً من الذهاب لصالون التجميل وصرف أسعار باهظة في الصبغات، بخلاف أن تلك الصبغات تحتوي على مواد كيميائية ضارة تضر شعر الحاجب، فالمكونات الطبيعية تعمل بشكل فعال على صبغ الشعر والحواجب مثل الصالونات تماماً وأفضل بكثير، حيث أنها ليست مضرة للشعر بل تساعد على ترطيبه وتكثيفه، ويمكن تحضيرها من خلال ما يلي:

خلط ملعقة كبيرة من البن الخام مع فنجان صغير من زيت جوز الهند.

إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى الخليط ثم يتم تقليبهم مع بعض جيداً.

غمس فرشاة نظيفة من ماسكارا الحواجب في خليط الصبغة، ثم يتم تسريح الحواجب بها.

ترك الصبغة على شعر الحواجب لمدة ربع ساعة قبل أن يتم شطفه بالماء الفاتر والصابون.

ضرورة تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على درجة اللون المطلوبة.

صبغ الحواجب بالقهوة والكاكاو

كما يمكن استخدام القهوة مع بودرة الكاكاو وزيت الخروع لصبغ شعر الحواجب وزيادة كثافته وذلك من خلال: