مش هتحتاري تاني جبنالك الوصفة العبقرية لتنظيف سيراميك الحمام

وصفة عبقرية لتنظيف سيراميك الحمام هي حلم الكثير من السيدات للتخلص من البقع والاصفرار والجير المتراكم بالسيراميك، استمرار تراكم بخار الماء يسبب تراكم الجير والبقع الداكنة التي تواجه ربة المنزل الكثير من المشاكل في التخلص منها وبعد مجهود عنيف لن تحصل علي النتيجة المرجوة، لذلك سنوضح أفضل الطرق وأكثرها فاعلية في تنظيف السيراميك وأدوات الحمام في هذا المقال عبر موقعنا.

وصفة الخل والملح لتنظيف السيراميك

تعتبر هذه الوصفة حل عبقري لمشاكل اتساخ وبقع الحمام ومكوناتها كالتالي

كوب من الخل الأبيض.

كوب كامل من بيكربونات الصوديوم.

1 كوب كبير من الملح الخشن.

كوب من الماء الساخن جدا.

ملعقة كبيرة من معطر الارضيات.

طريقة الاستخدام

نخلط الملح بيكربونات الصوديوم، ونقوم بوضع الماء المغلي في بخاخ مع الخل الأبيض ومعطر الجو.

نقوم برش المكان المتسخ بالمواد الجافة بحيث تكون الأرض جافة تماما من أي ماء

ثم نرش الأرضية بالبيكربونات ثم الماء والخل ونتركها لمدة ربع ساعة ثم نفركها جيدا و اشطفها بالماء.

نكرر الخطوة السابقة عند صعوبة التخلص من البقع والجير.

أما الأدوات الموجودة بالحمام من أحواض بانيو..وغيرها نقوم بفركها بالمواد الجافة والسائلة بعد دمجها معا للتخلص من الجير والبقع والحصول على نظافة مشرقة.

وصفة صودا الخبز وعصير الليمون

يعتبر كل من صودا الخبز وعصير الليمون من المواد الأكثر فاعلية واستخدام للتخلص من الأوساخ فكل منهم على حدة له فاعليته القوبة فما بالك لو دمجوا معا فإن الفعلية مضاعفة والمكونات تشتمل التالي

كمية وفيرة من عصير الليمون.

زجاجة رذاذ( بخاخة).

مقدار مناسب لحجم الأوساخ من صودا الخبز.

اسفنجة للتنظيف.

طريقة الاستخدام

نقوم بوضع صودا الخبز على المكان المتسخ ورشة مباشرة بعصير الليمون ونفركه بالأسفنجة.

نكرر هذه الخطوة في جميع أركان الحمام، ثم نشطف الحمام بماء فاتر.

أما الجدران والحوائط فنضع الصودا علي الاسفنجة المبللة بعصير الليمون وغسلها جيدا لان الصودا لن تثبت على الحائط بمفردها.

كما يمكن استخدام مواد التنظيف الكيميائية المتنوعة مع مراعاة عدم الإفراط في استخدامها لأنها تسبب تغير لون السيراميك على المدى البعيد.