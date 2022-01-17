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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشوفان السهلة للدايت وتخسيس الوزن اقتصادية والطعم مظبوط ١٠٠٪ - ثقفني
كيكة الشوفان هي من أنواع الكعكات المشبعة وتحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والمعادن فهي مفيدة يتم استخدامها لمن لديمهم الحمية الغذائية والقدرة على أنقاص الوزن حيث يعمل الشوفان على ملى المعدة إلى جانب أنه يحتوي على كثير من الفيتامينات لك سوف نوضح طرقة عمل كيكة ال شوفان من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كيكة الشوفان
تتكون كيكة الشوفان من مكونات سهلة جدا حيث عند تحضيرها لا تأخذ أي وقت أو مجهود وسوف نقوم بالتعرف على مكوناتها من خلال النقاط التالية:-
- تحتاج إلى حوالي كوب ونصف من دقيق الشوفان.
- كما أنه لا بد من إضافة بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- وحوالي ملعقة ونصف من زيت الذرة.
- ٣ كوب حليب دافئ.
- فانيليا.
- بيكنج بودر.
- ٢ ملعقة من عسل النحل.
- نصف ملعقة خل.
طريقة تحضير كيكة الشوفان
بعد أن قمنا بذكر مكونات عمل كيكة الشوفان سوف نقوم بتحضيرها فانه يتم تحضيرها عن طريق عدة خطوات هي:-
- نحضر الخلاط.
- نقوم بوضع البيضة والفانيليا في الخلاط.
- نقوم بوضع عسل النحل عليهم ونقوم بخفقهم يمكن استبدال العسل بسكر الدأيت.
- فيما بعد نضع اللبن بعد ذلك ونستمر في الخفق.
- كما أنه بعد ذلك نضع الزيت ونستمر في الخفق.
- والخطوة التالية هي نحضر وعاء وننخل به دقيق الشوفان مع البيكنج بودر.
- نقوم بوضع المكونات السائلة على الجافة.
- يتم خفقهم جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نحضر صنية ونقوم بدهنها جيدا.
- نضع به الخليط.
- ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة ٢٠ دقيقة.
- نخرجها عند تمام السواء والتأكد من سواها بواسطة سكينة.
- نقوم بأخراجها من الفرن وتقطيعها وتقديمها في أطباق وتقدم مع الشاي و بالهناء والشفاء.
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