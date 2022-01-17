خطوة بخطوة هقولك على طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي المحشي في البيت هش ومقرمش مش هتبطلي تعمليه

طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي المحشي، بسكويت الشاي وهو من الأشياء الأساسية في كل منزل، وخاصة المنزل الذي يوجد به أطفال حيث يستمتع الأطفال بتناول بسكويت الشاي، فهي وجبة أفطار لذيذه يمكننا أن نقدمها بجانب الشاي أو بجانب اللبن، ويمكننا شراء البسكويت السادة من الخارج ولكن البعض الأحر يفضل أن يقوم بتحضير البسكويت الاقتصادي في المنزل، وفي هذا المقال سنتعلم طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي.

طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي المحشي

سوف نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة لعمل بسكويت الشاي الاقتصادي

مكونات عمل بسكويت الشاي

سنحتاج الى كوب ونصف من الدقيق.

بالإضافة الى نصف كوب أو ملعقة كبيرة من الزبدة.

بالإضافة الى نصف كوب من البودر.

وملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخاص الغير محلى.

كذلك ملعقة صغيره من الفانيليا.

وملعقة واحده صغيرة من البكينج بودر.

وبيضه واحدة.

حشو بسكويت الشاي

نقوم بحشو البسكويت بالشيكولاته.

بالإضافة الى المربى.

طريقة تحضير بسكويت الشاي

نخفق الزبدة وبعد ذلك نقوم بإضافة السكر، ونبدأ في المزج بشكل جيد.

وبعد ذلك نضيف (الفانيليا والبيكنج بودر والدقيق) ونقوم بمزجهم بشكل جيد.

نقوم برص البسكويت في صينية.

وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن الربع ساعة ونقوم بعد ذلك بإخراجها.

نقوم بحشو بسكويت الشاي بعدما نخرجه من الفرن.

طريقة عمل بسكويت الشاي بالسمنة

سوف نقدم لكم طريقة مختلفة وجديدة بمكونات اقتصادية لعمل بسكويت الشاي

مقادير عمل بسكويت الشاي بالسمنة

نحتاج الى 3 أكواب من الدقيق.

وكوب واحد من سكر البودر.

ملعقتان كبيره من اللبن.

وكوب واحد من السمن ويجب أن يكون السمن مجمد وليس سائح، فيمكنك أن تحضر السمنة وتضعه في الفريزر حتى يتجمد وبعد ذلك تقوم بعمل الوصفة.

ونضيف ربع ملعقة صغيره من البيكنج بودر.

وبيضتان.

طريقة تحضير عمل بسكويت الشاي بالسمنة

اضربي السمنة مع السكر بشكل جيد، وعندما يكون القوام كريمي نقوم بعد ذلك بتقليل سرعة ضرب المضرب، وقومي بإضافة المكونات أثناء عملية الضرب.

تضع الخليط في وعاء وتقوم بتشكيل البسكويت كما تريد وتضعه في الفرن.

قبل وضع بسكويت الشاي في الفرن يفضل أن يكون الفرن درجة حراراته 180 درجة وتخرجيه بعد ربع ساعة تخرجيه من الفرن.

في ختام هذا المقال تعرفنا على طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي لكي تقدميه لأطفالك على الإفطار بجانب الحليب.

أو تقديمه بجانب الشاي، بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة التي يحتويها عليها البسكويت.